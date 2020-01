Justin Bieber ha deciso di rivelare un segreto che si portava dietro da un po’ di tempo, annunciando di essere affetto dalla malattia di Lyme.

Negli ultimi tempi sono tante le voci che hanno dato Justin Bieber come depresso. In effetti il cantante ha passato un periodo piuttosto brutto e nel quale la depressione ha caratterizzato le sue giornate. La verità, però, è che il stato d’animo aveva un motivo ben preciso: la malattia di Lyme.

A rendere nota la cosa è stato lo stesso Bieber che ha deciso di raccontarsi attraverso un documentario che parla della sua vita e dove, tra le altre, cose verrà affrontata la depressione dovuta alla patologia infettiva che lo ha colpito di recente.

Justin Bieber e la malattia di Lyme

Nel documentario a lui dedicato e trasmesso a partire dal 27 Gennaio su YouTube, Justin Bieber racconterà la malattia scoperta da poco ma che per ben un anno gli ha causato problemi di ogni genere.

A diagnosticarla, solo di recente, sono stati i medici che dopo diversi controlli si sono resi conto che Justin non era solo depresso ma soffriva della malattia di Lyme, la stessa che ha colpito anche Avril Lavigne, Shania Twain e Bella Hadid.

Ma di cosa si tratta esattamente? La malattia di Lyme è un malattia infettiva trasmessa dalle zecche.

I sintomi sono diversi e comprendono rash cutanei, febbre, emicrania e senso di spossatezza. Se presa in tempo può essere risolta con cure a base di antibiotici. Il problema è che si tratta di una malattia ancora difficile da diagnosticare e quando non viene presa per tempo può aggravarsi portando ad artrite, alterazioni cardiache e neurologiche.

Si tratta di un problema che negli ultimi anni sta colpendo sempre più persone. Un caso molto importante è stato quello di Avril Lavigne mentre molti ricorderanno anche la testimonianza di Victoria Cabello che a causa dell’infezione si era dovuta ritirare per un po’ dalle scene.

Tornando a Justin Bieber, quindi, la sua depressione è dipesa dalla malattia e dalla stanchezza continua per la quale i medici sembravano non avere risposta. Una battaglia durata un anno e che ha avuto un verdetto solo qualche tempo fa. Ora, ovviamente, il cantante si sta curando e sembra fiducioso per il futuro.