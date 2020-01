La lunghezza dei capelli rivela un tratto nascosto di te | Scopri qual è e come gli altri ti vedono in base al tuo modo di portare i capelli

Il vezzo di ogni donna che si rispetti sono i capelli, o meglio, il modo di portarli. Probabilmente non c’hai mai pensato ma la lunghezza dei capelli nasconde, al suo interno, un tratto nascosto di te, della tua personalità. Non è un caso quando, dopo la fine di una relazione importante andiamo dal nostro parrucchiere di fiducia e cambiamo taglio, magari drasticamente. Si chiama Breakup haircut, tagliarsi i capelli quando finisce un amore! Chi tra voi donne non l’ha mai fatto almeno una volta nella vita? Ecco, anche in quel caso, inconsciamente o meno, vogliamo dimostrare a noi stesse e, conseguentemente, al mondo che ci circonda che qualcosa è cambiato nella nostra vita, che magari, siamo diverse, rinate o semplicemente abbiamo dato “un taglio netto” al passato. Insomma, la relazione tra lunghezza dei capelli e personalità è molto forte ed esprime, inevitabilmente, un lato “nascosto” della nostra personalità. Scopriamo, ora, in base al tipo di lunghezza in cui si portano i capelli, quale tratto nascondiamo, consciamente o inconsapevolmente a chi ci circonda (e anche a noi stesse).

La lunghezza dei capelli rivela un tratto nascosto di te | Ecco come scoprirlo

Intorno ai capelli gravitano vari significati psicologici, data la vicinanza simbolica alla testa, cioè il centro del pensiero e – per dirla “alla Freud” – dell’intreccio misterioso tra coscienza e inconscio. Il modo in cui li si porta dice molto di noi e del modo di relazionarci con gli altri, ma anche dello stato d’animo che stiamo vivendo.

Si sa che tagliare i capelli (in modo radicale) indica una ricerca di cambiamento non solo dell’aspetto esteriore; così come non discostarsi mai da quella determinata lunghezza può indicare un bisogno di sentirsi protetto dalla chioma. Persino troppo facile porre la questione in termini di chi si vede solo con i capelli lunghi e di chi osa i tagli corti. In realtà, i profili psicologici possono distinguersi in due macro categorie: chi è fedele al proprio look e chi ama sperimentare. Non necessariamente il secondo è più IN del primo: è solo un modo di essere.

Dietro la scelta di cambiare continuamente, infatti, possono nascondersi tratti della personalità differenti e contrari: c’è chi ama cambiare taglio perché è sicura di piacersi sempre e comunque oppure chi sta cercando una propria identità. Il cambiamento denota inquietudine, coraggio, curiosità, vivacità ecc.

Come appena citato, spesso a seguito di un evento importante – se non addirittura traumatico – molte donne scelgono di modificare lo stile della loro capigliatura, cambiando taglio o colore dei capelli. Questo atteggiamento non ci stupisce affatto, considerato che i capelli dicono moltissimo del modo in cui ci sentiamo, e dell’immagine che vogliamo dare agli altri, dello stato d’animo che vogliamo trasmettere nell’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. Per questo, ad ogni stile corrisponde un diverso modo di essere. Ecco cosa dice di te la lunghezza dei tuoi capelli. Scopri cosa “tieni nascosto”.

Lunghezza dei capelli | I corti

Per molti i capelli rappresentano buona parte del fascino di una donna, del resto incorniciano il viso, ingentiliscono i tratti, nascondendo difetti ed evidenziando i pregi. Al di là di questo però la chioma folta è propriamente iconica della bellezza femminile, si tratta di un modello imposto e fissato nell’immaginario collettivo. Sperimentare un taglio corto quindi non è solo una tendenza ma può diventare una e vera e propria affermazione di libertà.

Un taglio matto, con la frangia sfilata, le punte asimmetriche e la tinta bi-color: come non vederci un chiaro segno di ribellione? Chi sceglie questo taglio ha una latente voglia di sovvertire le regole della propria vita, che trova un po’ monotona. È un taglio per coraggiose, certo, ma potrebbe invece paradossalmente esorcizzare una personalità timida.

Le donne che hanno i capelli corti di solito li portano in questo modo perché non hanno tempo per “acconciarsi”, prediligendo uno stile pratico nella vita di tutti i giorni. Si tratta di donne che amano il movimento, lo sport, e il loro taglio riflette la loro necessità di praticità e comodità. Il taglio corto non lascia spazio all’immaginazione, il viso si mostra esattamente per quello che è – non è un caso che chi ha i capelli corti è una persona socievole e aperta agli altri.

Di solito sul luogo di lavoro sono persone che prendono decisioni, che sono al comando. Di fronte ai problemi mantengono il sangue freddo e cercano sempre una soluzione. Forse a volte agiscono con troppa impetuosità e fretta, senza rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni. I capelli corti non in piega indicano una personalità libera da cose che attraggano attenzione (tra i capelli). Non ami entrare in contatto con i sentimenti.

Lunghezza dei capelli | Il Rasato

La variante ancora più corta dei capelli è la rasatura. Difficile da portare ma se anche tu sei tra le poche a portare i capelli rasati devi sapere che i capelli rasati (o che tendono naturalmente alla calvizie) indicano che sei una donna super romantica. Per la lettura fisiognomica cinese essere calvi è una caratteristica assai positiva. Hai un cuore enorme, molta voglia di amare e una personalità vivace. Sei anche sempre in cerca di una nuova storia d’amore che ti regali emozioni, perché adori le prime fasi delle relazioni. Più che un look, il taglio rasato è un fenomeno di costume. Non è un caso che è stato scelto da donne iper raffinate come Scarlett Johanson: che esprima la voglia di farla finita con il cliché che associa la femminilità all’onda sinuosa o al capello lungo? Anche in questo caso, si irradia una ribellione ma più manifesta del taglio “matto”.

Lunghezza capelli | Il caschetto

Le donne che portano il caschetto (o bob corto) vogliono esprimere un senso di “agio” intorno a loro, infondendo sicurezza e stile allo stesso tempo. Il caschetto si presta ad essere una soluzione elegante e pratica allo stesso tempo; inoltre, a seconda di come lo si porta – ad esempio piegando le punte all’ingiù, o all’insù, o ancora con fermagli, fasce e mollette – si avrà sempre uno stile diverso. Non a caso le donne che lo portano sono versatili e non hanno paura di esporsi anche in situazioni in cui è richiesto loro di esporsi in prima persona.

Le donne che portano il caschetto riescono a trovare un’ottimo equilibrio tra lavoro e vita privata; tengono particolarmente a quest’ultima, che difendono sempre con molta cura. Come le donne che hanno i capelli corti, spesso agiscono troppo impulsivamente e pagano gli errori commessi in precedenza, senza troppo pensare.

Lunghezza capelli | La media lunghezza

Le donne con i capelli alle spalle spesso non sanno decidersi su quale stile adottare, e per questo rimangono sempre “a metà”. Questa loro indecisione si riflette anche sulla vita: tendono infatti a rinviare decisioni importanti, e spesso c’è bisogno di qualcuno che le motivi a fare un nuovo passo.

I capelli di media lunghezza effetto naturale indicano una pensatrice che utilizza argomentazioni logiche per i suoi discorsi. Tendi a essere impaziente e rischi di essere frustrata facilmente: questo stile è perfetto per te per il suo aspetto naturalmente disordinato. Il taglio indica anche che apprezzi il valore della logica e sei, quindi, un’ottima ragionatrice. Hai molto buon senso e sei convinta che le persone che sguazzano nella loro emotività non riescano alla lunga a raggiungere un obiettivo in modo razionale. Vai dritta al punto, sei molto competitiva, diretta e pragmatica.

Tuttavia, le donne con i capelli alle spalle sono felici e soddisfatte della loro femminilità e dell’effetto elegante che infondono agli altri. Sono donne con molto charme, e spesso riscuotono successo per la loro bellezza, dentro e fuori. Non ha caso si tratta di donne comunicative, con un mondo interiore molto ricco, che desiderano sempre farsi nuovi amici e che tengono molto alle loro amicizie. Sul lavoro amano cogliere nuove sfide, non hanno paura di cambiare mansione e si lasciano affidare con facilità nuovi compiti.

Lunghezza capelli | I Lunghi

Le donne con i capelli lunghi prediligono le relazioni lunghe e sono molto legate e fedeli al loro partner, sul quale hanno anche molte aspettative. Investono molto sulle relazioni di cuore, e quando incontrano l’uomo giusto, danno tutto per questo rapporto. La scelta di portare i capelli lunghi riflette la scelta di queste donne di chiarire molto nettamente quale sia il loro ruolo nella loro relazione: vogliono accanto a loro un “uomo che sia uomo”, che le riempia di attenzioni, grandi e piccole, ogni giorno.

È la scelta conservatrice per eccellenza: chi ama questo look difficilmente lo cambia, soprattutto se lo porta per almeno 5 anni consecutivi. Non è detto che siamo di fronte ad una donna classica ma probabilmente di fronte ad una che si è affezionata ai suoi capelli che connotano la sua identità e le fanno da copertina di Linus. Come non sentirsi protetti da una chioma così "importante"? I capelli lunghi e naturali indicano anche un contatto profondo con i sentimenti. Sei romantica e molto creativa. Ti piace pensare molto e lasciare libero il flusso di coscienza. Una vera hippie. I capelli lunghi hanno bisogno di molte cure e attenzioni. Spesso chi li porta così lunghi dedica loro tempo ed energie, affinché abbiano un bell'aspetto. Al di fuori chi ha i capelli lunghi può sembrare arrogante e distante, ma è solo un'impressione, che cambia non appena si entra in contatto con queste donne – le quali, sono in realtà pazienti, amorevoli e affidabili. Sanno esattamente quali sono i loro scopi nella vita, e li perseguono con tenacia ed energia, affinché i loro sogni possono diventare realtà. La loro perseveranza di solito le ripaga con grandi risultati.

E se hai un taglio eccentrico?

Un taglio eccentrico indica una personalità divertente. Le donne con un taglio eccentrico di solito sono più divertenti rispetto chi sceglie un taglio classico, comodo e facilmente gestibile. Ti piace cavartela sempre da sola.

Mentre se hai un taglio scalato irregolare sono tipici di chi ama raggiungere in fretta l’obiettivo. Apprezzi la logica, ti fissi degli obiettivi e li persegui. Vuoi un’acconciatura facile da gestire che non richieda troppo sforzo e il taglio scalato alla base è l’ideale.

In ultimo, il taglio scalato sulle lunghezze indica una perfezionista. Questa acconciatura per stare bene e valorizzare i livelli deve essere perfetta. Proprio come te.