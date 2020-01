Licia Nunez: età, carriera, amori, vero nome e curiosità sull’attrice che da gennaio 2020 è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Licia Nunez, attrice di fiction e da gennaio 2020 concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’inquilina della casa più spiata d’Italia.

Licia Nunez: età, carriera, amori e curiosità

Licia Nunez nasce a Barletta il 1 marzo 1980 con il vero nome Lucia Del Curatolo. Dopo aver interrotto per motivi familiari gli studi, decide di dedicarsi alla realizzazione del suo sogno ovvero quello di diventare un’attrice.

Bellissima con i suoi 170 cm di altezza distribuiti in 56 kg di peso, Licia comincia a lavorare come modella e si trasferisce a Milano. Successivamente si trasferisce in Spagna dove decide di adottare il nome d’arte con cui è conosciuta anche dal pubblico italiano.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Studia recitazione presso l’Università d’Arte Drammatica ‘Le Mirail’, e poi al Teatro Blu di Roma. Comincia così la sua carriera come attrice di fiction e soap opera. Partecipa ad Incantesimo 7, 8 e 9, recita nella soap opera Vivere e conduce alcuni programmi sportivi.

La grande popolarità, però, arriva con la fiction Le tre rose di Eva in cui interpreta Elena Monforte, sorella di Alessandro Monforte che aveva le sembianze di Roberto Farnesi. E’ stata anche concorrente della quinta edizione di Ballando con le stelle.

Leggi anche—>Grande Fratello Vip 2020 | Cast completo con ex tronista e Miss Italia

Della sua vita privata si sa davvero poco. Schiva e riservata, infatti, Licia preferisce far parlare di sè per il suo lavoro. Tuttavia, stando a quello che riporta Novella 2000, pare che la Nunez una storia con Imma Battaglia, la moglie di Eva Grimaldi, durata dal 2004 al 2010.