Carlotta Maggiorana: età, carriera, marito e curiosità su Miss Italia 2018 che da gennaio 2020 è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020. Bellissima e con un fisico mozzafiato, è pronta a conquistare il pubblico del reality show di canale 5, ma chi è davvero Carlotta Maggiorana? Andiamo a scoprire tutte le curiosità.

Carlotta Maggiorana: età, peso, altezza, marito, figli e carriera

Carlotta Maggiorana è diventata a Montegiorgio (Fermo) il 3 Gennaio 1992. E’ alta 172 cm e pesa 55 kg. Ha conseguito il diploma presso il Liceo Socio Pedagogico e successivamente ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza.

Carlotta deve la sua popolarità al concorso di bellezza più famoso in Italia. Nel 2018, infatti, è diventata Miss Italia continuando, in seguito, a lavorare come modella. Il Grande Fratello Vip, però, non è la sua prima avventura televisiva. La Maggiorana, infatti, è stata valletta di Paperissima e del Mondiale di Superbike. Ha partecipato ad Avanti un altro, Veline.

Ha recitato nel film The tree of life con Brad Pitt e Sean Penn e hga partecipato alla commedia di Leonardo Pieraccioni “Un fantastico via vai”.

Nonostante abbia solo 28, Carlotta si è sposata nel 2017 con il noto costruttore edile, Emiliano Pietrantoni. La coppia, però, non ha figli.

Dopo aver vinto Miss Italia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, la Maggiorana ha dichiarato: «Ci vediamo, se va bene, una volta a settimana, ma ci sentiamo sempre». Ma: «Va a gonfie vele come sempre. Mi ama quindi mi sostiene in tutto quello che faccio».

Carlotta ha anche una passione per le moto che le ha trasmesso il padre, morto qualche anno fa: “mi manca molto e guidare la moto è anche un modo per ricordarlo. E’ una passione che ci legherà per sempre“, ha dichiarato a Diva e Donna. Passione che, oggi, condivide con il marito: “Quando ero piccola accompagnavo spesso mio padre in pista: lui, nel weekend, in moto e io mi divertivo un sacco insieme a mio fratello. Papà Marcello era un grande tifoso. A casa guardavamo sempre le gare di Superbike e MotoGp e praticava questo sport sui circuiti in Italia e all’estero. Anche lui come Emiliano aveva una Ducati”.