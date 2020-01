Il web boccia il trio del GF Vip 4 formato da Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo e rimpiange la presenza di Ilary Blasi: “con lei un’altra cosa”.

Sono bastati poco minuti al pubblico del Gf Vip per bocciare il trio formato da Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara. Su Instagram, infatti, gli utenti, dopo aver visto l’apertura della prima puntata ha bocciato la scelta del conduttorie rimpiangendo la presenza di Ilary Blasi, conduttrice delle prime tre edizioni.

Il pubblico sente la mancanza di Ilary Blasi alla conduzione del Gf Vip 4. Sulla pagina Instagram ufficiale del reality show di canale 5, infatti, molti utenti stanno già bocciando la presenza di Signorini al timone del reality e di Pupo e Wanda Nara come opinionisti.

“Ilary era tutta un’altra cosa”, scrive un utente. E altri aggiungono: “Come conduttore non mi piace, era meglio come opinionista”, “Inadatto come conduttore..mi dispiace…non è cosa sua…ognuno deve fare il proprio mestiere…E’ come chiedere ad un meccanico di fare il pasticcere”, “voglio Ilary”, “Signorini sei una schiappa”, “Ridastemi Ilary”.

Proprio la Blasi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha fatto uno speciale in bocca al lupo a Signorini con cui ha condiviso il suo Grande Fratello. “Vai Alfonso”, ha scritto la Blasi su Instagram pubblicando alcune immagini tratte dalle precedenti edizioni del reality, compreso il bacio che si scambiò in diretta con il direttore del settimanale Chi. Signorini, per il momento, non ha ancora salutato la sua ex compagna d’avventura.