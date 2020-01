Paola Di Benedetto piange in diretta durante la prima puntata del Gf Vip per la sorpresa del fidanzato Federico Rossi per il suo compleanno.

Prime lacrime per Paola Di Benedetto durante il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima di varcare la famosa porta rossa, Paola ha ricevuto la sorpresa del fidanzato Federico Rossi che le ha voluto fare gli auguri nel giorno del suo 25esimo compleanno.

Bellissima e in perfetta forma, Paola Di Benedetto che, nel corso del video di presentazione ha ripercorso la sua vita partendo dalla fine della storia con Matteo Gentili per arrivare alla relazione con Francesco Monte fino ai rumors sul suo flirt con Andrea Damante, non è riuscita a trattenere la commozione di fronte ad un videomessaggio che le ha inviato il fidanzato Federico Rossi, del duo Benji e Fede.

“Qualcuno di voi mi avrà già visto in tv. Ho conosciuto Francesco Monte ma non è andata. Non voglio sentir parlare del presunto flirt estivo con Andrea Damante. Non c’è stato, ti pare? Sono fidanzata con Federico di Benji e Fede. Mi ha detto che se qualcuno mi corteggia, è pronto a calarsi con un elicottero nella Casa”, dice Paola.

“Sono circa due giorni e mezzo che non ci vediamo e non ci sentiamo. Sono contento del fatto che tu stia per iniziare questo percorso che sarà molto stimolante per te. Vorrei dirti che ti amo, spacca tutto, basta che tu sia te stessa”, afferma Federico e facendo recapitare, poi, alla fidanzata 25 rose rosse.