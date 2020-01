Uomini e Donne | Armando Incarnato, durante la registrazione dell’8 gennaio del Trono Over, è tornato in studio a raccontare la sua versione dei fatti facendo perdere la calma a Gianni Sperti

Uomini e Donne è tornato con una nuova registrazione e Il Vicolo delle news ha pubblicato in anteprima cosa è successo durante la registrazione del Trono Over dell’8 gennaio.

La puntata ha visto il ritorno di Armando Incarnato. Il cavaliere ha smentito le accuse sul suo conto che lo vedrebbero fidanzato al di fuori della trasmissione, portando con sé anche le “prove” della sua innocenza facendo scatenare, ancora una volta, l’ira di Gianni Sperti.

Uomini e Donne: Armando Incarnato ritorna al Trono Over

Al Trono Over di Uomini e Donne è tornato Armando Incarnato dopo le accuse di Gianni Sperti.

Il cavaliere, pur di provare la sua innocenza, ha portato con sé in studio Jeannette, la collaboratrice con avrebbe una relazione al di fuori della trasmissione.

Armando Incarnato di Uomini e Donne ha affermato che le foto mostrate risalgono al 2014, quando aveva avuto effettivamente una relazione con la sua collaboratrice. I due sarebbero amici e niente di più.

In studio nessun sembra credere ad Armando Incarnato del Trono Over. Soprattutto perché la sua ex fidanzata, sui social e in studio, non ha fatto altro che insultare Veronica, affermando che il cavaliere con lui potrebbe avere soltanto una relazione di tipo sessuale.

Veronica, nonostante tutto, è pronta a perdonare Armando e a riprendere la conoscenza. Gianni Sperti perde la calma a Uomini e Donne insinuando che i due in realtà siano d’accordo.

L’opinionista, come riportano le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, ha controllato perfino il telefono dei due protagonisti senza però trovare nulla che possa compromettere la loro integrità.

In studio si parlerà anche di Gemma Galgani che dopo aver avuto un malore durante la passata registrazione, ha deciso di terminare la conoscenza con il cavaliere Marcello.