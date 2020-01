Barbara d’Urso truffata a Pomeriggio Cinque: “Sono schifata!”

Barbara d’Urso ha aperto questa puntata di Pomeriggio Cinque annunciando pubblicamente di essere stata truffata da un suo telespettatore

Barbara d’Urso, durante lo spazio dedicato alla cronaca di Pomeriggio Cinque, ha rivelato di essere stata truffata da uno dei suoi telespettatori. Cosa è successo?

La bella conduttrice partenopea aveva chiesto al suo pubblico, che si è dimostrato essere sempre solidale, di aiutare una povera nonnina che insieme a suo figlio vive in un garage.

Un telespettatore si è messo in contatto con gli autori, offrendo alla famiglia una villetta ad Ostia. Il telespettatore aveva rivelato di essere di Torino e di utilizzare quella casa soltanto per le vacanze estive.

I giornalisti di Barbara hanno così organizzato un incontro per prendere le chiavi, ma il telespettatore ha fatto perdere le sue tracce fornendo dei dati fasulli. Barbara d’Urso è stata truffata a Pomeriggio Cinque, mostrando tutta la sua rabbia per aver illuso in un modo così crudele una signora anziana.

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso una furia: “Mai successo in 12 anni!”

Barbara d’Urso non ha mancato di mostrare tutto il suo sdegno per quanto accaduto con il suo telespettatore, rivelando che una cosa del genere non era mai successo prima a Pomeriggio 5.

“Sono schifata. Non è mai successo un episodio del genere in 12 anni” ha esordito la bella conduttrice partenopea. “Abbiamo fatto tutti i dovuti controlli e ci ha truffato, mi fai schifo” ha continuato Barbara.

“Come si può prendere in giro una nonnina, facendole credere di aver trovato finalmente una casa?” ha concluso la d’Urso.

Il telespettatore aveva fornito alla produzione anche un indirizzo dell’abitazione in questione, che si è rivelata essere una villa abbandonata. Barbara d’Urso furiosa a Pomeriggio 5 ha promesso alla signora in collegamento di trovarle presto una sistemazione.

