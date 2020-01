Se vai letto tardi rischi di ingrassare | Lo dice la scienza

Andare a letto tardi aumenta la possibilità di ingrassare e di andare incontro a determinate malattie. A dirlo è la scienza.

Per vivere bene e a lungi è ormai risaputo che lo stile di vita è ciò che conta di più. E, quando parliamo di stile di vita intendiamo quello in cui oltre a mangiare bene e allenarsi durante il giorno si mettano in atto tutta una serie di abitudini salubri come, ad esempio, quella di andare a dormire presto e di alzarsi entro un certo orario.

Andare a dormire tardi e alzarsi in tarda mattina è infatti nocivo per l’organismo, al punto da portare con il tempo ad aumentare il rischio di andare incontro a determinate malattie. Inoltre, andare a letto tardi fa addirittura ingrassare. E non si tratta di un semplice modo di dire. A confermarlo, infatti, è proprio la scienza.

Ecco perché andare a letto tardi fa prendere peso

Una ricerca condotta dal National Institute for Health and Welfare di Helsinski, ha reso noto che andare a dormire tardi fa ingrassare.

Lo studio che ha portato alla luce questo dato è stato condotto su quasi 2000 finlandesi con età varia tra i 25 e i 74 anni. Analizzandoli è emerso che coloro che ingrassavano con più facilità erano quelli che andavano a letto tardi e che al mattino si alzavano altrettanto tardi.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nello studio sono stati paragonati coloro che andavano a letto presto con chi, invece, andava a dormire tardi ed è emerso che chi è solito andare a dormire tardi, tende a fare una colazione povera mangiando alimenti più carichi di zuccheri e grassi nei pasti successivi. Inoltre anche la cena tende ad essere più grassa ed è più facile effettuare altri mini pasti prima di andare a letto.

Coloro che vanno a letto presto, invece, tendono a fare una cena più leggera e al mattino iniziano con una buona colazione abbondante, ottima per accelerare il metabolismo. Inoltre i mattinieri sono più propensi a fare attività fisica e a seguire uno stile di vita sano.

Ciò oltre a fare una differenza nel punto vita porta anche a condizioni di salute diversi.

Sembra infatti che chi va a dormire tardi rischia di incorrere più facilmente in malattie come il diabete o in quelle di tipo cardiaco. Ciò spesso è dovuto all’obesità ed in altri casi all’alimentazione scorretta e ricca di alimenti nocivi per l’organismo.

Leggi anche -> I dieci cibi amici del sistema immunitario

Andare a dormire tardi è quindi un’abitudine che andrebbe abolita o quantomeno ridotta e tutto per far si che l’organismo goda di tutti i benefici dati da un sonno ristoratore e da un risveglio fatto per tempo e nel quale ci sia il tempo da dedicare non solo allo sport ma anche ad una colazione sana e abbondante, ideale per dare il via alla giornata in modo corretto.