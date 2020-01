Live Non è la d’Urso | Paola Barale, durante il momento delle 5 sfere, si è scagliata contro il suo ex marito Gianni Sperti

Paola Barale ha deciso di affrontare le 5 terribili sfere di Live Non è la d’Urso.

Durante il confronto con gli opinionisti di Barbara, la showgirl è tornata parlare, soltanto perché gli hanno mostrato alcune sue vecchie dichiarazioni, del suo ex marito e opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti.

Paola non è stata molto dolce, rivelando che lei ha scelto di non avere figli da lui in quanto portava avanti soltanto lei la famiglia formata con lui.

“Lavoravo sempre e soltanto io” ha esordito Paola Barale a Live Non è la d’Urso. “Lui non lavorava e non mi sono sentita di avere figli, visto che portavo avanti io la famiglia” ha proseguito la showgirl. “Detto ciò: io e lui non ci sentiamo più”, ha concluso l’ospite di Barbara d’Urso.

Live Non è la d’Urso | Paola Barale fa chiarezza: “Non ho attaccato Signorini!”

Paola Barale, durante la sua ospitata a Live Non è la d’Urso, ci ha anche tenuto a ribadire che lei non ha assolutamente nulla contro Alfonso Signorini.

La showgirl ci ha tenuto a chiarire alcune sue affermazioni contro gli episodi di violenza del GF Vip, rivelando che lei non ha assolutamente nulla contro il conduttore, ma prima di pretendere il rispetto di determinate regole dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio.

Paola Barale da Barbara d’Urso ha fatto riferimento alla pubblicazione di alcune sue foto senza reggiseno sulla prima pagina di Chi. Le foto in questione sarebbero state scattate, senza il suo permesso, da qualche paparazzo che illegalmente si sarebbe introdotto nella sua proprietà privata.

Una puntata difficile quella di Live Non è la d’Urso, la conduttrice poco prima ha ospitato Luigi Favoloso, che ha rivelato il vero motivo per cui ha scelto di abbandonare l’Italia.