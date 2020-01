Nina Moric smaschera Luigi Favoloso dopo Live: “Voleva uccidermi”

Nina Moric ha pubblicato delle prove schiacciato contro Luigi Favoloso dopo la sua ospitata a Live Non è la d’Urso su canale 5

Nina Moric, dopo aver telefonato gli autori di Barbara d’Urso in diretta per fare alcune precisazioni su quanto affermato da Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso, ha deciso di smascherare personalmente il suo ex fidanzato. Cosa è successo?

La bella modella croata ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune conversazioni con l’ex concorrente del Grande Fratello.

Negli screen pubblicati, Luigi Favoloso ammette di aver picchiato Nina Moric. Le conversazioni sono piuttosto forti e provano che la Moric non avrebbe mai mentito durante il corso di questa triste vicenda.

Nina Moric, dopo l’apparizione del suo ex da Barbara d’Urso, dove ha svelato il vero motivo per cui ha scelto di lasciare l’Italia, ha deciso ancora una volta di passare all’azione.

Nelle conversazioni pubblicate è possibile leggere che Luigi Favoloso si scusa con la Moric per averle alzato le mani addosso, affermando che in quel momento per poco non rischiava di ucciderla.

“Non mi ha picchiato” ha commentato il post Nina Moric dopo Live Non è la d’Urso. “Voleva pure uccidermi!” ha concluso la modella, lasciando ai posteri l’ardua sentenza.

Poco prima, in tv, Luigi aveva affermato di non aver mai picchiato Nina e Carlos. Invece, sempre dalle conversazioni, è possibile vedere che quel momento purtroppo è avvenuto e Nina ha usato il suo corpo per difendere suo figlio.

Nina ci ha tenuto a specificare che ha scelto di pubblicare queste conversazioni soltanto perché è stufa di passare come una bugiarda, ma che vuole continuare questa battaglia per far venire a galla tutta la verità su questa triste vicenda.