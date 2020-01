Elezioni regionali | L’Emilia conferma Bonaccini, Santelli presidente in Calabria

Le Elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria hanno visto la riconferma di Stefano Banaccini e la schiacciante vittoria di Jole Santelli, crollo del movimento cinque stelle.

Nelle Elezioni Regionali di Emilia Romagna e Calabria i risultati sono stati più che netti, Stefano Bonaccini è stato riconfermato alla guida della regione Emiliana mentre In Calabria Jole Santelli ha vinto sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo.

La Lega Nord perde punti in quella che per Matteo Salvini era senza dubbio una regione ostica, mentre la berlusconiana Santelli, supera il suo avversario di oltre 20 punti. Uno dei dati più chiari di questo appuntamento alle urne, la scomparsa del Movimeto 5 Stelle in entrambe le regioni.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Matteo Salvini si sposa? Spunta un anello misterioso | Video

Elezioni regionali | La lega di Salvini perde in Emilia Romagna e Berlusconi conquista la Calabria

La spallata che Matteo Salvini auspicava in Emilia Romagna non c’è stata e il leader della Lega ne ha preso immediatamente atto. Questi risultati avranno senza dubbio conseguenze dirette sul governo e il suo futuro. Salvini ha commentato con un: ‘lavorerò il doppio’. Stefano Bonaccini, presidente uscente era invece stato dato per perdente da moltissimi sondaggi, a questo punto del tutto disattesi, visto che il candidato del centrosinistra ha superato il 50%.

In Calabria al contrario, la candidata di centrodestra Jole Santelli è stata data vincitrice sin dai primi exit poll e ha superato il candidato del centrosinistra Pippo Callipo di oltre 20 punti.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Crolla il Movimento 5 Stelle in entrambe le regioni. Il Emilia infatti Simone Benini si ferma al 3,6% mentre in Calabria Francesco Aiello occupa il quarto posto con il 7,5%. Un’altro dato importante che i vertici del Movimento dovranno incassare.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dimissioni Luigi Di Maio | Il tweet del Movimento 5 Stelle