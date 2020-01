Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso: “Ecco perché sono scappato”

Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso ha rivelato a Barbara il motivo che l’ha spinto a lasciare l’Italia: c’entra la sua ex fidanzata Nina Moric

Luigi Favoloso, come promesso da Barbara ai suoi telespettatori, è stato ospite a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua versione della storia.

L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso si è duramente scagliato contro la modella croata Nina Moric, rivelando di essere scappato a causa sua.

“Non volevo farmi trovare da Nina Moric” ha rivelato Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso. “Poi mi sono ritrovato in un caso mediatico. Stavo bene lontano da tutti e tutto” ha concluso, lanciando nuove accuse verso la sua ex fidanzata.

Live Non è la d’Urso | Luigi Favoloso contro Nina Moric: “Ha mentito, è un amore malato”

Luigi Favoloso ha accusato la sua ex fidanzata Nina Moric di essere autolesionista e di averle impedito in più di un’occasione di farsi del male.

L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha smentito di aver usato violenza nei confronti della Moric, ma non solo.

Ha anche smentito di aver picchiato Carlos, figlio di Nina e Fabrizio Corona. L’ospite di Live Non è la d’Urso ha spiegato che Nina Moric ha come unico scopo quello di rovinargli la vita, in quanto ha deciso di terminare la loro relazione.

La Moric ha inviato a Barbara d’Urso le prove fotografiche delle violenze subite, ma Luigi ha smentito il tutto affermando che quelle ferite se l’è procurate da sola e che appartengono all’anno 2017. Mentre altre lesioni le sarebbe state provocate da sua madre.

Non solo Luigi Favoloso ha accusato Nina Moric di autolesionismo, ma ha anche affermato di non avere nessuna intenzione di voler parlare con sua madre, soprattutto dopo il confronto a Live Non è la d’Urso con la Moric, perché avrebbe lucrato sulla sua situazione, andando in ospite in tv.