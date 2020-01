Luigi Favoloso | Il padre a Domenica Live: “Nina Moric lo picchiava!”

Luigi Favoloso | Il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha confidato a Domenica Live che suo figlio veniva picchiato da Nina Moric

Il padre di Luigi Favoloso è tornato negli studi di Domenica Live da Barbara d’Urso per fare una vera e propria confessione choc sull’ex fidanzata di suo figlio. Che cosa ha rivelato?

L’uomo ha confidato alla conduttrice partenopea che suo figlio era vittima di violenza fisica da parte di Nina Moric, e non viceversa come è stato raccontato negli scorsi giorni nei vari salotti televisivi.

Barbara d’Urso è rimasta profondamente spiazzata da tale rivelazione, tant’è che ha ricordato all’uomo di prendersi le responsabilità di ciò che ha raccontato a Domenica Live.

Nina Moric picchiava Luigi Favoloso, questo è quello che l’uomo ha raccontato su canale 5.

Il padre di Luigi Favoloso a Domenica Live ha raccontato anche di aver visto una ferita sulla mano di suo figlio. Ferita che secondo la sua opinione sarebbe stata procurata da Nina Moric.

L’uomo, dopo la sua ultima apparizione in tv dove sosteneva di non essere preoccupato per Luigi Mario, ha sganciato una vera e propria bomba.

“Se Nina lo picchiava come sostieni” ha esordito Barbara d’Urso a Domenica Live. “Perché tuo figlio non lo ha denunciato? Per me Nina ha fornito una versione credibile, visto che ha denunciato Luigi Mario” ha prontamente chiesto la conduttrice al suo ospite.

Il padre di Luigi ha replicato affermando che suo figlio non ha mai denunciato la modella croata per il troppo amore che prova nei suoi confronti, ma numerose persone vicine alla coppia gli avrebbero confidato che in più di un’occasione Luigi sarebbe stato picchiato da Nina.

Stasera, dopo il confronto tra Nina Moric e la mamma di Favoloso, ci sarà Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso pronto a raccontare, finalmente, la sua versione della storia.