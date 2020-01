Mercedesz Hanger riabbraccia sua sorella a Domenica Live: la reazione di Eva

Mercedesz Henger, dopo essersi confrontata con sua madre Eva negli studi di Domenica Live da Barbara d’Urso, ha riabbracciato la sua sorellina Jennifer

Mercedesz Henger è tornata negli studi di Barbara d’Urso a Domenica Live per avere un nuovo confronto con sua madre, visto che le due non si parlano più da tempo.

Nonostante Eva Henger abbia teso la mano a sua figlia, quest’ultima ha avuto qualche momento di esitazione a causa delle forti dichiarazioni rilasciate da sua madre sul suo conto.

Le due, infatti, più che chiarire stavano discutendo nuovamente tant’è che è dovuta intervenire Barbara d’Urso. “Se non fate pace, mi spiace ma non faccio entrare la piccola Cicci” ha esordito la conduttrice, che non voleva far entrare la figlia di Eva Henger in un contesto televisivo in cui regnava la tensione.

Al sentire queste parole, le due hanno prontamente smesso di litigare e le due sorelle hanno potuto finalmente riabbracciarsi.

Mercedesz Henger ha pianto a Domenica Live mentre si abbandonava ad un tenero abbraccio con la piccola di casa.

Eva e Mercedesz Henger fanno pace da Barbara d’Urso a Domenica Live

Tutto è bene quel che finisce bene! Dopo l’appello di Eva Henger da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, l’opinionista ha potuto finalmente rivedere sua figlia.

Anche se, è inutile negare, c’è ancora un po’ di tensione tra Mercedesz Henger ed Eva. Il che è più che comprensibile, considerando che la fidanzata di Lucas Peracchi è stata davvero male a causa delle forti dichiarazioni di Eva, ma il peggio sembra essere finalmente passato.

Le due hanno fatto pace da Barbara d’Urso. Anche se al confronto mancava Lucas Peracchi. L’ex tronista di Uomini e Donne non si è presentato in puntata a causa di una forte influenza, ma sicuramente ritornerà negli studi di Cologno per chiarire ogni cosa.

Mercedesz Henger a Domenica Live ha potuto intanto abbracciare la sua sorellina. La scena ha emozionato tutto il pubblico del piccolo schermo.