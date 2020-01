Pomeriggio 5 | Eva Henger fa un appello a Mercedesz: “Se vuoi…”

Pomeriggio 5 | Eva Henger è tornata a Pomeriggio 5 e, grazie alle telecamere di Barbara d’Urso, ha fatto un appello a sua figlia Mercedesz e Lucas Peracchi

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha scelto di ospitare Eva Henger.

La Henger, dopo un periodo di assenza del piccolo schermo, ha deciso di ritornare nei salotti televisivi. Il motivo?

Presentare il suo nuovo progetto lavorativo, riguardante il suo esordio nel mondo della musica, ma non solo.

Eva Henger ha fatto un appello a Mercedesz a Pomeriggio 5. L’opinionista della bella conduttrice partenopea si è detta disponibilissima a riabbracciare non solo sua figlia Mercedesz Henger, ma anche suo genero Lucas Peracchi.

Lucas e Mercedesz risponderanno all’appello della Henger? Staremo a vedere.

Eva Henger a Pomeriggio Cinque | L’appello a Mercedesz: “Sentiamoci”

Eva Henger ha chiesto a sua figlia di seppellire l’ascia da guerra e di potersi finalmente riconciliare, dimenticando il passato.

“Gli ho scritto anche gli auguri durante le feste”, ha confidato la mamma di Mercedesz Henger a Pomeriggio 5. “Ma non ho ricevuta nessuna risposta” ha continuato l’opinionista di Barbara d’Urso. “Però sono tranquilla. So che con loro c’è anche mio fratello” ha chiarito Eva.

Mercedesz, che di recente aveva rivelato quanto le pesasse raccontare la verità su Riccardo Schicchi, non ha ancora replicato all’appello di sua madre, ma molto probabilmente accetterà di avere un nuovo confronto con lei dopo queste nuove rivelazioni a Pomeriggio Cinque.

Eva Henger ha anche chiarito che sua figlia Mercedesz ha ripreso i rapporti con la sua sorellina. Le due, nonostante in questo momento non regni una certa armonia in famiglia, continuano a sentirsi e a supportarsi, com’è giusto che sia.

Chissà se dopo settimane passate a farsi la guerra, Eva e suo genero faranno pace. L’appello, ovviamente, era anche rivolto a Lucas Peracchi, che ha sempre sostenuto la sua compagna Mercedesz. Tant’è che i due a breve convoleranno a nozze ed Eva non vorrebbe perdersi quel momento per niente al mondo.