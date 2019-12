Mercedesz Henger piange a Domenica Live per Riccardo Schicchi| “Non insulto mia madre Eva”

Mercedesz Henger piange a Domenica Live per il padre Riccardo Schicchi: “volevo onorare la sua memoria. Mia madre Eva ha reso tutto schifoso”.

Mercedesz Henger torna a Domenica Live per rispondere alla madre Eva che l’ha attaccata pubblicamente non avendo condiviso la sua scelta di raccontare la verità sul padre biologico che non è Riccardo Schicchi.

Mercedesz Henger piange a Domenica Live per il padre Riccardo Schicchi: “

Mercedesz Henger piange in diretta a Domenica Live per il padre Riccardo Schicchi. Dopo aver raccontato la verità sul padre Ricchardo Schicchi che l’ha cresciuta e amata tantissimo, Mercedesz ha replicato alle dure parole della madre Eva che l’ha accusata di aver sminuito la figura di Riccardo Schicchi.

Mi devo ripetere. Nemmeno io volevo che questa cosa uscisse. Quando c’era papà sapevo che non voleva si dicesse in giro. Sono stata brava a dire questa ‘bugia bianca’ e ho continuato a farlo dopo l’Isola. Ossia che mio padre biologico fosse Riccardo. Ti ringrazio per aver detto che nessuno qui da voi era a conoscenza di questa cosa. Mia madre ha detto che l’ho ucciso una seconda volta, una cosa che non direi nemmeno al mio peggior nemico. Nonostante tutto io non l’ho mai insultata e attaccata e ho sempre mantenuto rispetto...”, replica Mercedesz.



Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Sui motivi che l’hanno spinta a raccontare la verità, la figlia di Eva Henger dice: “Ho deciso di farlo perché mi ha chiamato un giornalista di Spy e mi era già successo in passato, dunque qualcuno gliel’ha detto. Volevo evitare che questa storia fosse raccontata da chiunque, come qualcuno estraneo alla situazione. Ho dei sospetti ma non lo dirò senza prove. Uscirà prima o poi il nome. Sono rimasta allibita dal fatto che lo sapevano tutti. Io ero sicura lo sapessero solo le persone vicine alla famiglia. Io vorrei capire cosa sta dicendo lei!”.

Leggi anche—>Mercedesz Henger | Chi è il vero padre? | Video

Dopo aver visto un filmato sull’immenso amore che c’era tra lei e Riccardo Schicchi, infine, Mercedesz ha detto:

“Posso dire che p***e? Veramente volevo così tanto far passare un messaggio bello e che la nostra storia non fosse raccontata da qualcun altro. Ho intercettato io la notizia per dirla a modo mio. Perché poi è andata a dire la sua sui social? Alla fine la persona che sta cercando di tramutare questa cosa in una faida tra me e lei, invece di renderla una cosa bella che lui mi abbia cresciuto così. Poi lui non si sa cosa avrebbe potuto pensare ora. Darei qualsiasi cosa per sapere che ne pensa lui. Magari mi avrebbe portata con sé per raccontare tutto e sono sicura che il 99,9% delle persone non sapesse nulla. Erano pochi a saperlo. Non sono venuta ad insultarla, anzi, non lo farà mai”.