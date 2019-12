Deianira ha detto la sua su quanto accaduto di recente a Francesco Chiofalo e sul suo modo di gestire il così detto “incidente” delle labbra gonfie.

Chi segue Francesco Chiofalo saprà bene che nei giorni scorsi è stato al centro dell’ennesima bufera mediatica per via di un incidente che lo ha visto correre in ospedale con le labbra gonfie. L’ex tentatore di Temptation Island si è mostrato preoccupato mentre si recava al pronto soccorso, mostrando le sue labbra evidentemente gonfie e spiegano che i medici non sono riusciti a capirne il motivo. Dopo il ricovero di una notte per tenere sotto controllo la situazione, il personal trainer è tornato a mostrarsi nelle storie di Instagram, coprendo il volto e dichiarando di aver subito del vero e proprio cyber bullismo. A detto di Deianira Marzano, però, Chiofalo avrebbe esagerato, continuando a trascinare la cosa anche quando era ormai risolta.

Deianira accusa Francesco Chiofalo di aver esagerato con la storia sulle labbra

Qualche ora dopo i primi post che vedevano Chiofalo in ospedale, sul web è scattata la polemica. In molti, infatti, pare non abbiano creduto alle parole del personal trainer, accusandolo di essersi semplicemente rifatto le labbra e di aver costruito una storia ad hoc per nascondere la cosa. A ciò pare si siano unite anche numerose offese che hanno poi portato Lenticchio a sfogarsi sempre sulle storie di Instagram. L’ex tentatore di Temptation Island ha così ammesso di essere stanco per le accuse e le minacce che riceve ogni giorno e per le quali sostiene di non poter far nulla in quanto basta anche un leggero tentativo di difesa per far si che da vittima si trasformi in carnefice.

Ciò nonostante, poche ore dopo Chiofalo è stato ospite di un evento dove si è fatto fotografare insieme ai suoi follower. Proprio in tale occasione, e sebbene poco prima si fosse mostrato in video bendato, Lenticchio sarebbe apparso non solo sereno e sorridente ma con le labbra effettivamente sgonfie. A dichiararlo è stata Deianira Mazzaro che ha portato come prova alcune foto e la testimonianza video di una ragazza che era presente all’evento.

A suo dire, quindi, Chiofalo avrebbe esagerato, portando avanti una cosa quando in realtà era già stata abbondantemente risolta. Un atteggiamento che lei stessa ha ammesso di non aver compreso e, ovviamente, di non ritenere giusto.

Al momento Chiofalo sembra non aver replicato in alcun modo ma chissà che ciò non avvenga nelle prossime ore. Per restare aggiornati sull’argomento, continuate a seguirci.