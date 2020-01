Domenica Live | Floriana Secondi durante un acceso confronto con Paola Caruso ha consigliato a quest’ultima di cambiare atteggiamento altrimenti farà una brutta fine

Il tanto atteso confronto tra Paola Caruso e Floriana Secondi a Domenica Live è finalmente avvenuto!

In studio però, Barbara d’Urso non ha ospitato soltanto loro, ma anche i rispettivi ex fidanzati: Moreno Merlo e Daniele Pompili.

I quattro protagonisti della prima parte della puntata se ne sono dette di tutti i colori, tant’è che la padrona di casa è dovuta intervenire più volte per chiedergli di rispettare il proprio turno e di non accavallare le voci, rendendo impossibile al pubblico da casa capire cosa stessa accadendo in studio.

Floriana Secondi a Domenica Live, dopo che Paola Caruso ha riconfermato che il suo ex fidanzato Moreno Merlo la riprendeva a sua insaputa, ha sbottato in diretta.

“Stai attenta a quello che dici” ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello. “Perché poi va a finire che fai una brutta fine!” ha concluso, sostenendo che quanto affermato da Paola sia totalmente inventato.

Caos a Domenica Live: Floriana Secondi litiga con Paola Caruso

Paola Caruso, d’altro canto, non se n’è stata buona a sentire le provocazioni di Floriana Secondi, che negli studi di Domenica Live si è perfino divertita ad imitare il verso di una gallina, ha minacciato di prendere provvedimenti legali.

L’opinionista di Barbara d’Urso ha infatti segnato le varie accuse che Floriana ha fatto a Pomeriggio 5 sul suo conto ed è pronta rivendicare la sua versione della storia.

Moreno Merlo ha ancora una volta ribadito che la sua ex fidanzata non è assolutamente sincera e che vive in un mondo fatto di unicorni, mentre Daniele Pompili si è schierato dalla parte di Paola Caruso a Domenica Live accusando il modello di non essere un vero uomo.

L’incontro, però, non si è concluso nel migliore dei modi, anzi non si è proprio concluso. In quanto nulla è stato chiarito, ma Paola, dopo il confronto con Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip, incontrerà nuovamente l’ex concorrente per un faccia a faccia nel famoso ascensore di Live Non è la d’Urso. Lo stesso luogo dove, per ironia della sorte, venne a sapere dell’identità di sua madre biologica.