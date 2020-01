Pomeriggio 5 | Floriana Secondi smaschera Paola Caruso: “Non sei così!”

Pomeriggio 5 | Floriana Secondi ha duramente litigato con Paola Caruso durante il collegamento con Barbara d’Urso, rivelando che l’opinionista non è così simpatica come appare in tv

Sembrava una giornata tranquilla quella di oggi al talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, fin quando Barbara d’Urso non ha chiesto a Paola Caruso come procedono le cose con il suo ex fidanzato Moreno Merlo.

Floriana Secondi, che si trovava in collegamento con la trasmissione, è subito intervenuta accusando l’opinionista di Barbara d’Urso di organizzare finti scoop soltanto per essere invitata in tv, ma non solo.

Floriana Secondi ha accusato Paola Caruso a Pomeriggio 5 di non essere così simpatica come si mostra sul piccolo schermo. “Ti inviterei a salutare la prossima volta che ci becchiamo dietro le quinte, è educazione” ha provocato l’ex vincitrice del Grande Fratello.

“Non sei così simpatica e carina come vuoi far credere in tv. Dietro le quinte, sei una persona completamente diversa” ha concluso l’opinionista, di fronte a un’incredula Barbara d’Urso.

Pomeriggio 5: duro scontro tra Floriana Secondi e Paola Caruso

Paola Caruso è rimasta allibita di fronte alle accuse di Floriana Secondi a Pomeriggio Cinque.

Mai si sarebbe aspettata un epilogo della puntata di questo tipo, visto che fino a poco prima le due opinioniste avevano chiacchierato normalmente.

“Ho visto che ti sei fatta le foto con il mio ex Daniele Pompili, magari tra poco farete finta di stare voi insieme” ha tuonato l’opinionista di Barbara d’Urso.

Paola ha ovviamente replicato, affermando che lei non ha organizzato nulla e che si è limitata soltanto a scattarsi una foto con Daniele perché si erano incontrati per caso.

“Per favore, io non sono Moreno Merlo. Non provare nemmeno a parlarmi sopra. Fai la persona educata” ha replicato la Secondi, facendo riferimento alla lite tra Paola e Moreno Merlo a Domenica Live.

“L’unica che si inventa le cose per venire in trasmissione da Barbara sei tu, che ti metti d’accordo per organizzare finte liti. Io ho una dignità tesoro mio” ha proseguito la Caruso. “Fai attenzione come parli Paolotta, fai molta attenzione” ha dichiarato Floriana.

Barbara d’Urso, che poco prima aveva rivelato il luogo del nascondiglio di Luigi Favoloso, ha invitato le due a confrontarsi in studio prossimamente, visto che la puntata sarebbe terminata a breve e che i toni tra le due diventano sempre più accesi.

La lite tra Paola Caruso e Floriana Secondi a Pomeriggio 5 ha lasciato tutti di stucco.