Paola Caruso Vs Ivan Gonzalez al Gf Vip | Pupo: “con te non quaglierei nemmeno io”

Paola Caruso entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e si scaglia contro Ivan Gonzalez: “prendi in giro tutte le donne”.

Paola Caruso entra nella casa del Grande FratelloVip per un acceso confronto contro Ivan Gonzalez che, in settimana, parlando con gli altri concorrenti, l’ha definita un “serpente” accusandola di aver messo in giro voci sulla sua sessuali

Paola Caruso e Ivan Gonzalez, resa dei conti al Grande Fratello Vip 2020: “non ho detto che sei gay”

Dopo aver condiviso l’avventura di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Paola Caruso e Ivan Gonzalez che nelle scorse pre ha parlato del padre, si ritrovano nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per la resa dei conti finale.

“Noi non ci siamo piaciuti e non ci siamo capiti. Poi ci siamo chiariti. Sei venuto in Italia e mi hai fatto pure la sorpresa da Barbara. Ma non ho mai detto che siamo stati fidanzati. E non ho detto che tu sei gay, ma che non abbiamo quagliato. Tu fai questo con tutte le donne: sei un bel ragazzo e se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti. Non dovevi dirmi che sono un serpente velenoso, ti ho voluto bene”, spiega la Caruso,

“La mia sensazione è che tu fai questo con tutte le donne. Tu prendi in giro tutte perchè non ci metti mai il cuore. L’ho pensato io, l’ha pensato Valeria (Marini ndr) e l’ha pensato Sonia (Pattarino, ex fidanzata di Ivan che si è scagliata contro di lui sui social ndr)”, aggiunge ancora.

“Lei a Ivan non piace. Una persona così aggressiva come può piacergli?”, commenta Antonella Elia.

“Io sono un noto quagliatore. Ma con una che parla così, non quaglierei nemmeno io”, dice invece Pupo.