Grande Fratello Vip | Adriana Volpe ha confidato ad Alfonso Signorini l’amara verità che si cela dietro i contratti Rai

Adriana Volpe, dopo lo sfogo di Antonella Elia sulla mancata gravidanza, ha fatto una confessione choc, come direbbe Barbara d’Urso.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato gli amari retroscena che si celano dietro i contratti Rai.

La showgirl ha rivelato che l’azienda televisiva pubblica italiana si avvaleva del diritto, firmando una clausola, di retrocedere il contratto qualora una delle artiste uscisse incinta.

“Mi sono sposata nel 2008” ha rivelato Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. “E da allora mi sono battuta per far modificare questa clausola, ma niente. Non ci sono riuscita” ha concluso la showgirl, rivelando un’amara verità che nessuno del pubblico immaginava.

Adriana Volpe: l’amaro retroscena sui contratti Rai al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, dopo aver ascoltato lo sfogo di Antonella Elia sulla mancata gravidanza, ha lasciato spazio ad Adriana Volpe.

La conduttrice ha rivelato che nei contratti Rai, le artiste donne firmavano una clausola dove qualora restassero incinte dovevano immediatamente comunicare all’azienda la notizia, perdendo successivamente il loro ruolo in tv.

“Mia figlia è nata nel 2011 e prima di quell’anno firmavo sempre un contratto in cui c’era scritto” ha esordito la showgirl. “Che in caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda” ha proseguito Adriana. “L’azienda può recidere il contratto e nulla sarà dato e nulla sarà dovuto”.

Adriana Volpe contro la Rai al GF Vip ha sorpreso e non poco il pubblico da casa che mai si sarebbe aspettato una decisione del genere da parte dell’azienda pubblica per eccellenza, quella che ha il dovere di rappresentare il paese.

Una puntata bella ricca di colpi di scena quella di questa sera, che ha visto anche il confronto di Elisa De Panicis e Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip, confronto che ha scatenato le ire del pubblico a causa del comportamento dell’ex concorrente di Signorini.