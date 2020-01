Gf Vip, Antonella Elia piange per il figlio mai arrivato

Antonella Elia piange al Grande Fratello Vip 2020 pensando a quel figlio desiderato e mai arrivato: “sono stata codarda”.

Antonella Elia si sta mettendo a nudo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e, dopo aver avuto una prima crisi di pianto, si è lasciata andare parlando del suo desiderio di maternità che non è riuscita a realizzare. Un argomento delicato per l’ex valletta di Mike Bongiorno che parlando del figlio desiderato e mai arrivato, si lascia andare alle lacrime.

Antonella Elia piange al Grande Fratello Vip 2020: “quando volevo un figlio forse era già tardi. Sono stata codarda…”

Antonella Elia non sta deludendo le aspetative del pubblico. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, oltre alla sua simpatia, sta sfoggiando la sua dolcezza raccontando anche gli aspetti più intimi della sua vita. Parlando della possibilità di avere un figlio, la Elia ha svelato di aver rinunciato all’idea di poter avere un bambino: “Sarei la nonna, non la mamma”, ha detto agli altri inquilini.

“La sensazione di mancanza, di aver fatto un cucciolo da tenere tra le braccia, animalesca. Quando viene un neonato mi viene uno struggimento dentro al cuore infinito, per cui ho bisogno di questo essere” – ha spiegato in confessionale – “Non ho mai incontrato un uomo con cui avrei diviso la vita. Quando lo volevo non sono riuscita ad averlo perché forse era già tardi. Sono stata codarda…”.

Dopo aver pianto per la paura di non riuscire a resistere nella casa, la Elia ha poi aggiunto: “Il mio istinto materno è arrivato tardissimo, quando secondo me era già tardi per tutto. Pago le conseguenze di questa mia scelta, è un rimpianto profondo, radicato. È come essere diversi, perché è come se non hai portato avanti un qualcosa che nella vita è molto importante”.