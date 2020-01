Semifreddo al cioccolato fondente, l’ideale per festeggiare alla grande e con dolcezza San Valentino oppure in un’altra occasione speciale con il vostro partner.

San Valentino di avvicina e avete in programma di stupire il vostro partner anche a tavola? Nessun problema: servitegli questo delizioso semifreddo al cioccolato fondente, un dolce che lo avvolgerà come una carezza.

L’unico strumento che serve per preparare questi buonissimi semifreddi al cioccolato fondente, a parte la vostra passione per la cucina, è il contenitore per cuocerli. Vi consigliamo uno stampino in silicone a forma di cuore, che si trova nei negozi specializzati ma anche in molti supermercati. Se poi invece lo preparate in altri periodi dell’anno potete puntare non sul monoporzione ma su un dolce a blocco unico, da servire a fette.

Semifreddo al cioccolato fondente, pronto in poco tempo

Per ottenere un perfetto semifreddo al cioccolato fondente è fondamentale scegliere materie prime eccellenti, a cominciare proprio dal cioccolato, almeno al 70-80%.

Ingredienti (per 2 persone):

150 g di cioccolato fondente

200 ml di panna fresca liquida

50 g di zucchero

2 tuorli d’uovo

5 g di gelatina in fogli

100 g di lamponi

Preparazione:

La prima mossa per preparare il vostro semifreddo al cioccolato fondente di San Valentino è mettere in ammollo i fogli di gelatina, rigorosamente in acqua fredda, per una decina di minuti. A parte lavate i lamponi (ormai si trovano anche a febbraio…). Poi versateli in un pentolino con fondo antiaderente insieme allo zucchero semolato e a un bicchierino d’acqua.

Portate sul fuoco moderato, unendo anche la gelatina ben strizzata, fino a quando non si forma una specie di marmellata. Intanto tritate con un coltello il cioccolato fondente e mettetelo a sciogliere in una pentola, a bagnomaria.

Incorporate al cioccolato ormai fuso la marmellatina di lamponi e i due tuorli d’uovo. Mescolate e lasciate raffreddare tutto completamente. A parte, montate a neve la panna fresca e poi unitela al composto ormai freddo. Dovrete mescolare molto delicatamente aiutandovi con una spatolina e facendo movimenti dall’alto verso il basso perché non si smonti.

Versate il composto negli stampini a forma di cuore e conservate in frigorifero per almeno 12 ore. Quindi rovesciate il semifreddo al cioccolato fondente di San Valentino su un piattino e servitelo con dei ciuffi di panna montata oppure una pallina di gelato alla crema.