Torta a forma di cuore | La ricetta golosa per San Valentino

Torta a forma di cuore | Ecco la ricetta golosa per il tuo prossimo San Valentino: ingredienti e procedimento per una giornata all’insegna dell’amore

San Valentino sta per arrivare e la tua serata perfetta sta iniziando a prendere forma. Il menu che dedicherai al tuo innamorato/a è, forse, ancora solo un’idea ma per ciò che riguarda il dolce, beh ci pensiamo noi a proporti un gustoso e goloso dessert: la Torta a forma di cuore! gli ingredienti per preparare il dolce sono semplici e buonissimi, pensati appositamente per una serata tutta da dedicare all’amore. Cosa preparare per chiudere con dolcezza la serata più romantica dell’anno? la ricetta perfetta e gustosa: la Torta a forma di cuore ricoperta di glassa rossa con un cuore morbido di cioccolato fondente, yogurt e riso soffiato. L’ideale per una serata d’amore che si rispetti e per un dolce San Valentino tutto da mangiare.

La Torta a forma di cuore | Gli ingredienti che ti serviranno

Per la farcitura vi serviranno questi ingredienti:

500gr di mascarpone

400ml di panna

150gr di yogurt greco al naturale

150 gr di zucchero bianco

50 gr di burro o margarina

50 gr di cioccolato fondente al 70%

60 gr di riso soffiato al cioccolato

12 gr di gelatina in fogli

100 ml di latte intero (ma va bene anche parzialmente scremato)

Aroma alla vaniglia

Amarene sciroppate

Per la glassa vi serviranno questi ingredienti:

200 gr di glucosio

200 gr di zucchero bianco

140 gr di latte condensato

200 gr di cioccolato bianco

14 gr di gelatina in fogli

170 gr di acqua

Una bustina di colorante in polvere (ideale il colore rosso, ma va bene qualsiasi altro colore vogliate scegliere)

Torta a forma di cuore | Procedimento

Una volta che avrete a disposizione i vostri ingredienti, potete procedere con l’assemblarli. Ecco come fare:

Iniziate con lo sciogliere in un pentolino a bagnomaria il cioccolato fondente con il burro. Una volta diluito l’impasto aggiungete il riso soffiato al cioccolato. Usate una teglia a forma di cuore (possibilmente) ma andrà bene anche rettangolare o rotonda se volete altri formati. Scelta la teglia, disponete uno strato di carta da forno sul fondo in modo che, una volta solidificato il composto, non si attacchi al fondo. Procedete quindi a versare l’impasto precedentemente fatto all’interno della teglia. Mettete il tutto in freezer per 30 minuti. Nel frattempo procedete a far ammorbidire la gelatina in acqua fredda. In una ciotola a parte mettete lo yogurt greco naturale, lo zucchero ed il mascarpone e iniziate ad amalgamare il tutto. Aggiungete poi la gelatina strizzata, il latte – che avrete fatto intiepidire – aggiungete quindi all’impasto l’aroma di vaniglia. Montate la panna liquida e una volta a nuvola, aggiungetela in tre riprese alla crema che avete fatto. Prendete uno stampo in silicone a forma di cuore anch’esso e versate la crema, non coprendola fino all’orlo, lasciate un paio di centimetri in altezza. Incorporate quindi le amarene intere e ricoprite con la crema restante e il riso soffiato preparato precedentemente. Ricoprite con una pellicola trasparente o carta d’alluminio il preparato e lasciatelo riposare per 6 ore nel freezer. Preparate ora la glassa con l’acqua e sciogliete quindi in una ciotola 70 gr di gelatina. In un pentolino a parte portate ad ebollizione 100gr di acqua con il glucosio e lo zucchero. Intanto in un contenitore alto, va bene anche un bicchiere, purché sia abbastanza capiente, versate il latte condensato, la gelatina reidratata e il cioccolato bianco. Versate lo sciroppo che avete preparato ed il colorante in polvere. Aspettate qualche secondo in modo che il livello dello sciroppo scenda e venga fuori l’aria presente nel cioccolato. Prendete ora un frullatore ad immersione e, facendo attenzione a far uscire l’aria, procedete per qualche minuto a frullare, finché la glassa non risulterà liscia e vellutata. La glassa andrà poi usata non bollente, quindi aspettate che si intiepidisca prima di procedere con la restante preparazione. Intanto prendete il composto che avevate messo a raffreddare nel freezer e procedete a toglierlo delicatamente dalla teglia, aiutandovi con la carta da forno che avete posizionato sul fondo. Quindi mettete la torta raffreddata su una gratella con un contenitore di sotto. Procedete quindi a versare la glassa ormai intiepidita sulla torta, deve coprire interamente la torta, non lasciando scoperti i lati. Una volta che la glassa si sarà solidificata e quindi non colerà più, procedete all’ultimo passaggio. La decorazione. Qui potete far volare la fantasia. Aggiungete per esempio dei zuccherino colorati o dei fiori di zucchero.

La torta a forma di cuore può essere tenuta in frigo per un paio di giorni al massimo e, volendo, puoi congelarla per poi assaporarla in un altro momento. Servi la tua torta a forma di cuore a temperatura ambiente. Ricorda, dunque, di toglierla dal frigo almeno 30 minuti prima di servirla, così tutti gli ingredienti riacquisteranno il loro profumo. Buon appetito e dolce san Valentino!