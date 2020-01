Dei dolcissimi biscotti per San Valentino semplici da preparare e bellissimi da regalare. Un regalo fai da te per la persona amata che sarà graditissimo.

San Valentino si avvicina e cosa c’è di meglio di un dolce pensiero per la persona amata? Ecco per voi la ricetta dei biscotti di San Valentino a forma di cuore. Una ricetta genuina, semplice da realizzare con cui preparerete dei biscotti che conquisteranno al primo assaggio. La cucina viene spesso incontro agli innamorati che possono preparare dolci ma anche squisiti menu per San Valentino completi e gustosi.

Scopriamo come preparare i biscotti a forma di cuore con ripieno di marmellata passo dopo passo.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: TUTORIAL CUCINA: menù San Valentino, il risotto degli innamorati

Come preparare i biscotti di San Valentino a forma di cuore | il video tutorial

Per preparare i biscotti di San Valentino, avrete bisogno di:

125 grammi di burro

250 grammi di farina

1/2 limone (scorza grattugiata)

6 grammi di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

1 uovo

marmellata di fragole

zucchero a velo

100 grammi di zucchero semolato

Preparare questi romantici dolcetti per San Valentino sarà semplice e potrete così regalare una colazione davvero speciale alla persona del vostro cuore. Dei cuori di pasta frolla farciti con della marmellata alla fragola.

Per prima cosa si dovrà togliere il burro dal frigorifero un’ora prima della preparazione, tagliandolo a pezzetti e lasciandolo stemperare a temperatura ambiente. Su di un piano da lavoro di disporrà la farina e al centro della stessa sarà messo il burro assieme a tutti gli altri ingredienti, vanillina compresa.

Lavorare l’impasto fino a raggiungere una consistenza compatta e omogenea, avvolgerlo in una pellicolare e lasciare riposare mezz’ora in un luogo fresco. A questo punto la pasta frolla sarà pronta per essere stesa con il mattarello. La sfoglia ottenuta dovrà essere di circa 1/2 centimetro.

Con degli stampi a cuore procedere con il fare tutte le basi dei biscotti e la parte superiore che però andrà forata al centro con uno stampo a cuore più piccolo. Una volta intagliati tutti biscotti, si metteranno su di una teglia e infornati a 180°C per circa 230 minuti.

Appena cotti, si potrà farcire la parte sotto del biscotto con la marmellata di fragole e adagiare la parte sopra del biscotto. I biscotti andranno spolverizzati con lo zucchero a velo una volta completamente raffreddati.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tarte Robuchon | la crostata golosa al cioccolato