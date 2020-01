Fare la doccia un giorno sì e uno no pare esser la cadenza migliore per salvaguardare l’ambiente e, al tempo stesso, la nostra salute.

Ci sono i maniaci dell’igiene, quelli che non solo fanno la doccia tutti i giorni ma anche più volte al giorno. Ci sono poi i parsimoniosi, che fanno la doccia solo quando vanno in palestra o un paio di volte a settimana. Quale sarebbe però la retta via? Ce lo svela la scienza, spiegandoci ciò che fa bene a noi ma anche all’ambiente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Doccia fredda: effetti e benefici dell’acqua gelata sull’organismo

Già perché occorre ricordare che fare la doccia è anche questione di impiego di tanta acqua e di tanto sapone (noi vi avevamo consigliato tra gli altri un sapone fai da te per pelli sensibili): meglio dunque provare ad avere una visione a 360 gradi.

CheDonna.it vi spiega come procedere.

Fare la doccia a giorni alterni è la miglior soluzione

Conservare i batteri buoni che proteggono l’epidermide e il corpo dalle infezioni e, al tempo stesso, limitare il consumo di acqua, gas e elettricità. Questi gli obbiettivi che una doccia a giorni alterni ci permetterebbe di raggiungere, tutelando così il nostro corpo e il mondo che ci circonda.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Gli scienziati concordano infatti nell’asserire che fare la doccia ogni giorno non sia di per sé dannoso ma certo la soluzione migliore rimane quella di procedere con una cadenza a giorni alterni. Si eviteranno così sprechi inutili per l’ambiente e il nostro corpo manterrà una salute di gran lunga migliore.

Pensi però di non poter proprio rinunciare alla tua doccia quotidiana? Ecco allora alcune piccole accortezze da seguire:

Evitare di utilizzare l’acqua ad alta temperatura – L’acqua al di sopra dei 49° potrebbe ridurre infatti l’umidità della pelle, eliminando i suoi lubrificanti naturali.

Ridurre il tempo di permanenza sotto la doccia – Non andrebbero a tal proposito superati i cinque minuti, evitando così la perdita d’acqua verso l’esterno del nostro corpo, potenziale causa di secchezza cutanea (leggi a tal proposito Pelle secca e screpolata: quali sono le cause e quali le soluzioni?)

Un doccino di ultima generazione – Può sembrare una banalità ma i vecchi docili non sono tarati per i limiti di consumo imposti dalla’Europa. Le normative europee impongono infatti la regola di 8 litri/minuto mentre i vecchi doccini potrebbero avere una portata di acqua troppo elevata (circa 20 litri al minuto). Sostituire dunque i vecchi doccini può esser un risparmio non da poco.

Primo step lavarsi i capelli – In molti si lavano i cappelli come ultimo momento della doccia ma ciò potrebbe far sì che sulla pelle rimangano i residui dello shampoo. Agire d’anticipo garantirà invece che l’acqua lavi via al meglio ogni residuo schiumoso. Per altri consigli su come lavare correttamente i capelli potete leggere Lavare i capelli? Lo stai facendo nel modo sbagliato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Doccia: mattina o sera, quando è miglio per la pelle?