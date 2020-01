L’intelligenza del ventre | Abbiamo un secondo cervello nella pancia

Studi scientifici hanno scoperto l’esistenza di un secondo cervello nel corpo, un cervello nella pancia. Scopri quanto è intelligente il ventre.

Il cervello è stato a lungo considerato l’organo più prezioso del corpo umano. Riparato dal cranio, il cervello è composto da oltre 10 miliardi di cellule che trasmettono e ricevono messaggi da diverse parti del corpo.

Sebbene rappresenti solo il 2% del peso corporeo totale, il cervello controlla tutti i nostri pensieri e la maggior parte dei nostri movimenti. Grazie a una grande rete neurale, il cervello centralizza le principali informazioni dell’organismo per gestire tutte le sue funzioni vitali.

Recentemente, studi scientifici hanno scoperto l’esistenza di un altro cervello nel corpo che si trova nella pancia. Per quanto sorprendente possa sembrare, il nostro ventre contiene, nell’intestino, più di cento milioni di neuroni che si prendono cura della nostra digestione e scambiano informazioni con la nostra testa. A cosa serve questo secondo cervello? Scopri tutto sulla sua intelligenza.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Un cervello autonomo, a lungo insospettato

Nel 19° secolo, l’anatomista tedesco Léopold Auerbach, rilevò una presenza neuronale nel nostro intestino. Diversi scienziati hanno quindi esaminato la presenza di questo sorprendente complesso nervoso. Scoprirono che quest’ultimo aveva solo un migliaio di volte meno neuroni del cervello centrale. Inoltre, lo studio della neuro-gastroenterologia, il Dr. Gershon dimostrò che il numero di motoneuroni che collegano i due cervelli è molto piccolo.

In altre parole, i due cervelli sono autonomi. Ognuno di loro lavora da solo. Il cervello ventrale non ha bisogno del cervello cranico per svolgere i suoi compiti. A volte non segue gli ordini del cervello cranico o del midollo spinale. Il cervello del ventre può persino trattenere informazioni.

Secondo il Dr. Michael Gershon “il sistema nervoso enterico può gestire i dati che questi recettori hanno raccolto e agire sulla base di questi dati per attivare un insieme di effettori. Il sistema enterico non è quindi uno schiavo del sistema nervoso centrale, ma un avversario con uno spirito libero. “

Oltre a digerire e assorbire tutti i nutrienti, l’intestino deve difendere il corpo dall’assalto di potenti batteri. L’esistenza di un cervello ventrale garantisce tutte queste prestazioni essenziali per la sopravvivenza della razza umana.

Il dott. Gershon afferma: “Ci vogliono così tante cellule nervose per fare tutte queste cose, che se fossero controllate dalla testa, lo spessore dei cavi neurali per tutte queste connessioni sarebbe intollerabile. È più sicuro ed efficiente lasciare che l’intestino si occupi di queste questioni “.

La presenza di un cervello nel tratto digestivo non è davvero superflua data l’importanza e la complessità dei compiti che deve svolgere.

Lo stomaco ha la capacità di pensare?

Curando la digestione, l’assorbimento dei nutrienti e la protezione dei batteri, il sistema nervoso enterico gestisce le funzioni fisiologiche vitali. La presenza di neuroni e neurotrasmettitori (necessari per la comunicazione nervosa) identica a quella che si trova nel cervello cranico, è una prova della capacità dello stomaco di pensare?

Il Dr. Michael Gershon afferma che “il sistema nervoso enterico è una vera fabbrica chimica in cui troviamo tutti i tipi di neurotrasmettitori presenti nel sistema nervoso centrale”. Secondo lui, il cervello ventrale rilascia nel corpo la dopamina, un ormone del benessere, e produce il 95% di serotonina, un neurotrasmettitore che partecipa alla gestione delle nostre emozioni.

Un livello variabile di serotonina è responsabile dell’insorgenza di diversi stati depressivi.

Fino a questo momento era evidente che le emozioni influenzassero il nostro sistema digestivo, ora si scopre che è vero anche il contrario: il nostro secondo cervello gioca con le nostre emozioni.

Lo sviluppo di pensieri coscienti avviene a livello della corteccia, la parte più periferica del sistema nervoso centrale. È questa che consente la consapevolezza, il linguaggio, il ragionamento spaziale e le attività consce. Per quanto riguarda le attività psichiche inconsce, qualsiasi cervello potrebbe svilupparle. Immaginare la pancia con intelligenza, capace di produrre rappresentazioni e avere preoccupazioni, può sembrare strano, ma tutto lo conferma e ci porta a crederci.

Lo stomaco, la base dei disturbi psichici?

Chi di noi non ha mai avuto dolori di stomaco, crampi o diarrea in periodi di stress? Queste reazioni del nostro intestino alle grandi emozioni non sono un concetto teorico. Il legame è molto reale tra il nostro stomaco e le nostre emozioni.

Il Dr. Gershon afferma che “poiché il sistema nervoso enterico può funzionare da solo, dobbiamo considerare che è probabile che abbia anche le sue nevrosi”. Le nostre reazioni istintive, che chiamiamo anche reazioni viscerali, possono essere così potenti che potremmo avere uno stomaco contorto.

Secondo i risultati della ricerca scientifica, il cervello ventrale è il gestore di un database istintivo fondamentale, composto da miliardi di variazioni nei nostri sentimenti e tante mini-reazioni al nostro ambiente. Senza questo database, la nostra sopravvivenza non avrebbe potuto essere garantita. Il cervello enterico traduce questa fonte di informazioni in segnali neurali e fornisce dati importanti per il nostro inconscio.

Inoltre, gli studi del neurologo Benjamin Libet hanno dimostrato che questi processi inconsci hanno il controllo della nostra vita. Da qui l’importanza e l’impatto di questo istinto sulla nostra vita quotidiana.

Quindi, se il sistema enterico è in grado di produrre patologie, può anche risolverle? Apparentemente si. Secondo François Lewin, autore del libro La Psychologie Biodynamique, una terapia che dà voce al corpo, si evince che “il sistema digestivo abbia la funzione di dissolvere le tensioni emotive, scaricando attraverso la parete intestinale i residui e la pressione correlati a lo stress. Pertanto, il nostro intestino e il sistema nervoso enterico hanno una capacità di autoregolazione delle emozioni attraverso la digestione degli impatti dello stress “,

Non dimentichiamo che l’intestino, oltre ad assorbire il cibo, è un organo essenziale di eliminazione. Gli stati mentali del nostro ventre possono essere gestiti con tecniche di massaggio e rilassamento che aiutano a liberare ciò che rimane nel nostro stomaco, che non siamo riusciti a digerire e generare benessere.

Un sistema enterico con incredibili capacità psichiche

Secondo i risultati di tutta questa ricerca scientifica, il cervello ventrale ha forti capacità di gestire i nostri istinti, fornire informazioni inconsce e regolare i nostri stati d’animo. E non siamo alla fine delle nostre sorprese!

In effetti, due ricercatori, Dean Radin e Marylin Schlitz hanno condotto uno studio sulle capacità percettive del cervello enterico. 26 volontari sono stati sollecitati e divisi in 2 gruppi, un gruppo di trasmettitori e un altro di ricevitori.

I due ricercatori hanno misurato le reazioni del cervello enterico utilizzando un elettrogastrogramma (EGG), un dispositivo in grado di rilevare le attività elettriche dei neuroni nella pancia, nonché un dispositivo che misura la resistenza galvanica della pelle.

Il gruppo di trasmettitori doveva osservare immagini che potevano provocare reazioni forti come tristezza, disgusto, rivolta, desiderio, il gruppo dei ricevitori doveva osservare le reazioni su un altro schermo.

Dopo 206 test, i ricercatori hanno scoperto che “le letture dell’EGG del soggetto ricevente erano notevolmente più elevate e corrispondevano a quelle del soggetto trasmittente quando quest’ultimo sperimentava intense emozioni, positive o negative”.

Questo risultato è semplicemente strabiliante. Il cervello che abbiamo nella nostra pancia sarebbe in grado di catturare, a distanza, lo stato psichico di una persona con cui siamo in contatto. Sicuramente, il cervello ventrale non ha finito di sorprenderci.