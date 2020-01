GF Vip, Antonella Elia si ritira? | “Ho paura di stare qui”

Antonella Elia si ritira dal Grande Fratello Vip 2020? La concorrente crolla e piange con Fernanda Lessa e Barbara Alberti: “ho paura di stare qui”.

Antonella Elia si ritira dal Grande Fratello Vip 2020? Dietro il sorriso e l’energia che ha portato in casa, la Elia nasconde una profonda fragilità al punto che, nelle scorse ore, in preda ad una crisi, si è lasciata andare alle lacrime rifugiandosi prima tra le braccia di Fernanda Lessa e poi di Barbara Alberti.

Antonella Elia in crisi al Grande Fratello Vip 2020: “Ovunque guardi ci sono persone. Mi sento bloccata. Ho paura”

Tra le braccia di Fernanda Lessa che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la seconda puntata, la Elia ha confessato tra le lacrime il motivo della crisi. “È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore”, ha spiegato Antonella. “Ma quando vuoi sono qui, se vai in camera adesso non c’è nessuno ti riposi e così ti ricarichi un pochino. Lo capisco, anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo” , sono state le parole di Fernanda cerca di confortarla.

Anche Barbara Alberti ha cercato di consolare l’ex valletta di Mike Bongiorno dandole alcuni consigli. “Dormo con Licia, che è una persona molto affettuosa, è vero, ma non mi sento a mio agio e ho paura di toccarla o avvicinarmi a lei. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione, mi fa senso sfiorare o toccare un corpo che non conosco”, ha rivelato Antonella Elia. “Ovunque guardi ci sono persone. Mi sento bloccata. Io un abbraccio così a una donna, come sto facendo con te, non l’ho mai dato. Con questo abbraccio ho ritrovato mia madre, poi mi sento assente”, ha aggiunto.

La risposta di Barbara Alberti è stata: “Cara, ci troviamo nell’epoca meno tattile dell’universo. Gli esseri umani hanno inventato di tutto per eliminare il prossimo”.

Antonella Elia che nelle scorse ore è stata attaccata dal marito di Adriana Volpe per aver chiesto alla conduttrice di baciare Pago, riuscirà a superare la crisi?