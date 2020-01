Primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip 2020: Pago dimentica l’ex fidanzata baciando Adriana Volpe davanti ai propri coinquilini.

Il primo bacio della casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivato. Il protagonista del gesto è stato uno dei concorrenti più attesi. Pago, infatti, ha baciato Adriana Volpe. Un gesto affettuoso con cui, forse, dimenticherà Serena Enardu? Con Adriana Volpe è stato solo un gioco, ma il cantante spera fermamente di poter voltare definitivamente pagina.

Bacio tra Pago e Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Il bacio tra Adriana Volpe e Pago è arrivato su iniziativa di Antonella Elia che, dopo aver attaccato Fedez e Chiara Ferragni, ha deciso di coinvolgere i coinquilini in un gioco amato molto dal pubblico ovvero obbligo o verità. Quando è arrivato il turno di Adriana Volpe, Antonella Elia le ha chiesto di scegliere tra obbligo o verità. La conduttrice ha scelto obbligo non immaginando ciò che la compagna le avrebbe chiesto di fare.

“Adry devi baciare con la lingua Pago”, annuncia Antonella Elia spiazzando la Volpe. “Ma che sei matta? Ma c’è il marito…”, commenta immediatamente il cantante. “L’obbligo va rispettato”, aggiunge Clizia Incorvaia. “Scusa, è come al cinema”, dice Rita Rusic. “Vabbè a bocca chiusa”, sentenzia la Elia.

A quel punto Pago si avvicina alla Volpe e, a sorpresa, le dà un bacio a stampo velocissimo al punto che Rita Rusic che, in quel momento era di spalle, chiede: “l’hai già baciata?”. “Eh sì, ha fatto in un secondo”, risponde la Elia convinta che un bacio con la lingua sarebbe stato più bello (cliccate qui per vedere il video). Tutto ciò prima del fatidico verdetto del televoto che svelerà se Serena Enardu potrà entrare o meno nella casa.