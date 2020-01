Roberto Parli, marito di Adriana Volpe contro l’Elia, lo scontro è annunciato. Gf Vip il marito della Volpe è stufo e attacca Antonella Elia “Oca”!

Parli alza la polemica contro Antonella Elia colpevole di aver imposto al sua moglie Adriana di baciare Pago nel bel mezzo di un gioco. Si poteva evitare. Scopriamo cosa è successo.

Il gioco che fa scoppiare l’astio

Il gioco era quello conosciuto un po’ da tutti, Obbligo e Verità, un gioco che ha sempre intrattenuto il pubblico da casa e tutti i partecipanti del Gf con risa, imbarazzo, esternazioni scottanti. Ma questo divertimento non è sempre condiviso da tutti. Qualcuno non si è divertito affatto e questo qualcuno è Roberto Parli.

Il marito di Adriana Volpe e padre di una piccola bimba non è riuscito a trattenersi e, durante la puntata, si è scagliato con aggressività contro Antonella Elia e successivamente attraverso un post su Instagram che è diventato virale.

Gf Vip il marito della Volpe | Roberto Parli

Il miccia che scatena l’ira di Roberto Parli è l’obbligo al quale sua moglie non si è potuta tirare indietro, imposto dall’Elia. Questa infatti ha imposto alla Volpe di baciare in bocca Pago. Esplicativa l’esternazione di Parli che assiste in diretta a tutta la scena

Grande bordello, ho visto tutto in diretta, mi sembrava il gioco dell’oca con l’oca numero 1 che ha dato l’obbligo!

Dirette le parole di Roberto Parli contro Antonella Elia che l’accusa di aver obbligato sua moglie Adriana a compiere un gesto immorale e di cattivo gusto. L’uomo posta su Instagram il commento di un utente che esprime solidarietà verso la faccenda

..bisogna sempre azionare il cervello prima di parlare anche durante un gioco come quello scelto per passare il tempo all’interno della casa

Parli prima di ringraziare uno dei sostenitori aveva pubblicato un altro precedente post

Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!