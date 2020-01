Rita Rusic vs Pago, lite in diretta al GF Vip | “Mi manchi di rispetto”

Rita Rusic vs Pago, lite in diretta al GF Vip | “Mi...

Lite al Grande Fratello Vip 2020 tra Rita Rusic e Pago: l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si scaglia contro l’ex di Serena Enardu: mi manchi di rispetto”.

Prima lite nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Rita Rusic, durante un momento di tranquillità del gruppo, si scaglia contro Pago, reo di rivolgerle la parola esclusivamente per attaccarla e offenderla. La moglie di Rita Rusic, stanca dell’atteggiamento che il cantante avrebbe nei suoi confronti, non si risparmia attaccandolo apertamente.

Lite tra Rita Rusic e Pago al Grande Fratello Vip 2020: “mi parli solo per offendermi”

Mentre il gruppo era nel salotto, con Fernanda Lessa impegnata a fare un massaggio ad Antonio Zequila, Rita Rusic ha attaccato Pago. Le telecamere del Grande Fratello Vip 2020, però, non hanno inquadrato il momento. A raccontare l’accaduto è stata Fernanda Lessa che ha svelato l’accaduto a Carlotta Maggiorana.

Fernanda, parlando con Carlotta Maggiorana, ha detto: “ti sei persa la lite tra Rita e Pago. Lei ha detto: ‘portami rispetto, sono una donna e sono anche più grande di te’. E lui: ‘ti stai sbagliando’. Lei ha aggiunto: ‘ti rivolgi a me solo per fare questi scherzi e a me non piace’. Lei ha risposto: ‘hai frainteso, non ha mai voluto mancare di rispetto a te e se l’ho fatto ti chiedo scusa’. E lei: ‘scusa un caz*o’. Hai perso la scena del giorno”, ha spiegato la brasiliana.

La conferma del litigio, poi, arriva direttamente da Rita Rusic che, parlando con Adriana Volpe e antonella dice: “Perché mi attacca e mi manca di rispetto. Mi ha sempre detto che mi avrebbe votata, di certo non mi può stare simpatico”.

La Elia, per smorzare i toni, le suggerisce una soluzione: “Adesso ti tocca sedurlo…”. Rita non è del suo stesso parere e afferma: “Assolutamente no! Io me la lego al dito, o sei con me o sei contro di me”.