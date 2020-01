Una merenda sana, uno spuntino, una morbida alternativa alla tradizionale torta ricca di zuccheri e un toccasana contro gli snack confezionati è possibile con soli due ingredienti, qui la ricetta dei biscotti avena e banana

Concedervi una merenda sana, una morbida alternativa alla tradizionale torta ricca di zuccheri, un toccasana contro gli snack confezionati, è possibile con soli due ingredienti: biscotti avena e banana.

Solo due ingredienti per un tripudio di gusto

Spesso, a causa di una vita frenetica, colma di impegni e di corse all’ultimo respiro, riserviamo ai nostri bimbi dolciumi di ogni tipo, patatine, merendine, gelati. Avete mai pensato al vantaggio di creare una scorta di biscotti per ogni dì impiegando soltanto pochi minuti del vostro tempo? Scegliere un biscotto sano e nutriente per regalarsi la giusta pausa, si può! Basterà dedicare soli 10 minuti a settimana alla preparazione di una merenda che delizierà tutta la famiglia fino al week end successivo. Perfetti da inzuppare nel latte, ottimi nello yogurt, pratici da portare con sé come spezza fame.

Non dimentichiamo inoltre che l’avena è un cereale ricco di fibre e le banane vantano una vasta gamma di vitamine, fosforo utili per le difese immunitarie. Ecco qui la ricetta facile facile che farà invidia a tante mamme

Prepariamo una merenda sana, salutare e carica di energia

Solitamente per riempire una teglia da forno rettangolare standard occorrono 14 biscotti, ma tutto dipenderà dalla forma che darete loro e dalla quantità che vorrete ottenere.

Ingredienti (per 14 biscotti)

4 banane medie mature

500 g di avena (cereali avena)

Preparazione

Schiacciate le banane in una ciotola

in una ciotola Versate poco a poco l’avena

Mescolate energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e alla vista cremoso

Inumidite le mani per evitare che il composto si attacchi durante la creazione delle palline

Componete 14 palline, teglia, carta forno

Disponetele e, una volta adagiate su teglia , appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta

, appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta In forno per 5 minuti a 180°

Il risultato vi stupirà!

Per rendere questi fragranti e morbidi biscotti più appetitosi potete aggiungere all’impasto uvetta, frutta secca, gocce di cioccolato fondente o altri sapori a voi graditi.

Potrete spezzare un improvviso attacco di fame, concedervi una merenda salutare, arricchire la colazione accompagnando il vostro latte e caffè, deliziare il post cena con uno dei vostri biscotti, magari spalmandoci un cucchiaino di miele. Potrete riporre i biscotti in frigo per una conservazione più duratura ma anche riscaldarli all’occorrenza. Ed infine allieteranno le colazioni nel vostro menù settimanale.

No ai sensi di colpa, sì ad una sana dolce soluzione per tutta la famiglia!