Ebbene sì! Possiamo realmente ottimizzare il nostro tempo, risparmiare denaro e ritrovarci tutti i pasti della settimana pronti e in ordine grazie al nostro menù settimanale

Organizzarsi nel week- end, di solito quando si ha un pochino più di tempo, per di più la domenica, specie quando iniziano a far capolino quelle gelide domeniche invernali. Così, nel tardo pomeriggio si può iniziare a stilare una lista riflettendo dapprima su ciò che abbiamo in casa, successivamente si costruiranno tutti gli abbinamenti possibili per dar vita a pasti completi dipendentemente dal fatto di una dieta in corso oppure no. Avere già un programma pasti preventivato e chiaro ci aiuta sicuramente a non accontentarci della prima cosa che troviamo in frigo ed inoltre può salvarci dalle tentazioni del cibo spazzatura. Non dovrete più perdere tempo a pensare cosa cucinare, il frigo non sarà mai vuoto e, soprattutto, sarete i padroni delle vostre scelte alimentari nonché soddisfatti. Molto importante è anche il risparmio non solo di tempo ma anche economico, evitiamo di spendere soldi in alimenti che talvolta vengono comprati senza un reale motivo e vengono poi buttati perché scaduti e mai utilizzati.

I privilegi del menù settimanale

Capita a tutti di rientrare la sera molto tardi a casa dopo una lunga e stressante giornata di lavoro, di trascorrere molto tempo con i propri bimbi poiché ancora molto piccoli e quindi non autonomi. Queste e tanti altri accadimenti quotidiani riempiono gran parte della nostra giornata e, spesso ci si ritrova anche a cucinare tardissimo e ad andare al letto senza nemmeno aver digerito. Bene, dimenticate la stanchezza del pensare a variare i pasti della settimana perché troverete già tutto bello pronto da scaldare o no, mangiare e gustare ogni giorno cibo di tante varietà. Sarete già super informati su cosa mangerete per tutta la settimana e potrete dedicarvi, negli spazi di relax, alla famiglia, agli hobby, allo sport.

Pianificazione del menù settimanale

Carta e penna e si da il via al plan!

Innanzitutto pensiamo al fatto che potranno esserci dei piatti che si ripetono durante la settimana. Quindi, con gli stessi ingredienti in maggiore quantità sarà possibile preparare più pasti uguali.

Quindi, con gli stessi ingredienti in maggiore quantità sarà possibile preparare più pasti uguali. Capiamo quante volte vogliamo mangiare gli stessi alimenti

Abbiamo anche molte basi da poter utilizzare più volte cambiando abbinamenti, condimenti, cotture come ad esempio riso , cereali e pseudo cereali di ogni tipo

, e di ogni tipo Possiamo iniziare con la preparazione di alimenti che si mantengono freschi per più giorni come zuppe , minestre , verdure

, , Fissiamo e programmiamo 21 pasti totali della settimana ( 7 colazioni, 7 pranzi e 7 cene)

della settimana ( Iniziamo a spartire le quantità dei tipi di alimenti, ad esempio: 4 volte pesce, 3 volte uova, 2 volte carne rossa, 4 volte carne bianca, 3 volte formaggi, 5 volte legumi

Possiamo informarci su tanti tipi di menù tra cui il menù della salute che prevede in particolare tre ricette semplici e salutari per stare meglio.

I 21 pasti del menù e tutte le preparazioni anticipate

Le 7 colazioni

I 7 pranzi

Le 7 cene

Si aggiungono ogni giorno verdure a scelta, tipi di pesce (anche in scatola) come salmone, tonno ecc.. Si inseriscono gli spuntini di yogurt e frutta secca. Possiamo preparare in anticipo in ordine: i pancake per la colazione, il riso e la parmigiana di melanzane in padella (che il lunedì verranno poi riscaldate al microonde), le polpette di legumi.

Tutto è in ordine e la nostra settimana inizierà con un tocco di leggerezza!