5 Ricette gustose, facili, veloci | solo due ingredienti

Preparare delle ricette facili e in poco tempo con soli due ingredienti si può! Spesso ci crucciamo in ostinate ricette che ci fanno perdere molto del nostro tempo e spesso non riusciamo ad ottenere nemmeno i risultati che ci eravamo prefissate. Esistono però molteplici mini ricette per preparare delle specialità culinarie davvero deliziose e in un lampo, ecco qui le 5 ricette

Andremo ad indagare una lista di 5 ricette tra le quali sarà possibile sceglierne qualcuna o farle tutte, perché i risultati, sorprendentemente celeri, sfideranno la nostra voglia di voler testare con gusto senza tralasciarne nessuna. Bene, iniziamo!

1. Chips di zucchine

Un’alternativa sfiziosa per un aperitivo originale a dispetto delle solite chips in busta buone sì, ma piene di conservanti e sostanze chimiche. Le nostre patatine light create in modo decisamente sano ed economico. Le zucchine si sa, vantano un valido aiuto per contrastare i problemi delle vie urinarie, dal potere calmante e rilassante e ricche di acido folico, vitamina E e vitamina C.

Ingredienti (una ciotola media)

5/6 zucchine

Sale fino iodato

Preparazione: lavate e asciugate le zucchine, tagliatele a rondelle. Disponete le rondelle su carta forno, su di una teglia da forno e lasciatele asciugare per circa due ore. Fatto ciò salatele e infornatele a 100° fino a che non diventano croccanti. Di solito la croccantezza si raggiunge gradualmente dopo all’incirca 30/40 minuti.

2. Croccante alle mandorle

Un mini dessert da preparare velocemente con un semplice binomio: mandorle e zucchero. Le mandorle le conosciamo già come toccasana del sistema cardiovascolare e compagne fidate del nostro sistema immunitario. A vostro piacere, non necessario, potrete aggiungere alla ricetta il succo di un limone per mantenerle il colore brillante e ambrato del caramello. Questa preparazione consente inoltre di creare tanti piccoli snack a prova di tasca.

Ingredienti (4-6 snack)

200 g di mandorle (naturali e senza aggiunta di zuccheri, sale o altro)

(naturali e senza aggiunta di zuccheri, sale o altro) 200 g di zucchero di canna

Preparazione: Iniziate prima di tutto a preriscaldare il forno a 180°. A temperatura raggiunta infornate le mandorle per 5 minuti, una volta cotte adagiatele su carta forno. Dedichiamoci ora alla preparazione in padella del caramello, a fuoco lento poniamo lo zucchero di canna e, il succo di limone se abbiamo scelto di includerlo. Unite mandorle e caramello e stendete in fretta il composto su una superficie antiaderente per evitare che si attacchi e in modo uniforme. Dopo aver atteso la cristallizzazione possiamo procedere a tagliarlo in tante barrette rettangolari o con la forma che più preferite con un coltello a lama liscia.

Una frittata senza uova, adatta agli intolleranti e con soli due ingredienti: acqua e farina di ceci. Ricordiamo che i ceci regolarizzano l’intestino e sono dei validi alleati del sistema cardiovascolare. Ecco qui la ricetta base per la farifrittata, la versione della frittata vegan.

Ingredienti (4 persone)

200 g di farina di ceci

400 ml di acqua

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale e rosmarino

Praparazione: mettete la farina in una ciotola, iniziate via via ad inserire l’acqua tiepida mescolando energicamente con la frusta, per evitare i grumi. Aggiungete sale, olio e rosmarino. Lasciate riposare l’impasto in frigo per 20 minuti. Post riposo sbattete di nuovo con la frusta e versate il composto in una teglia 22-24 cm dapprima rivestita di carta forno. Infine in forno preriscaldato a 220° per circa 20 minuti.

4. Stecco di kiwi al cioccolato

Comodissimo da tirar fuori dal frigorifero ogni qual volta abbiamo voglia di un dolcetto post cena, di una fresca merenda, di lieve peccato di gola. Come non citare le virtù del kiwi e del cioccolato fondente? Il kiwi, alte proprietà digestive, alto contenuto di vitamina E, elevata azione antiossidante. E la cioccolato fondente? Senz’altro il conferisce buonumore grazie al rilascio delle endorfine, riduce la pressione del sangue ed è ricca di minerali.

Ingredienti (per 8/10 stecchi)

2 kiwi

2 kiwi 300 g di cioccolato fondente

Preparazione: sbucciate i kiwi e tagliateli a fette regolari, infilate ogni fetta di kiwi con uno stecco, posizionateli su una teglia rivestiva di carta forno. Tritate finemente il cioccolato e fatelo fondere a bagnomaria. Immergete gli stecchi di kiwi nel cioccolato fuso e metteteli su di una griglia con sotto una teglia per far scivolar via il cioccolato in eccesso. In frigorifero per 30 minuti circa e pronti da servire.

Un binomio vincente, due ingredienti che si sposano perfettamente e che si guadagnano il primato per gli altissimi valori nutrizionali. Abbiamo l’avena che è il valido alleato di intestino, fegato, apparato cardiaco e sistema nervoso. La banana ricca di vitamine B2 e con un alto contenuto di potassio. Insieme possono creare un magnifico biscotto alla portata di merende, colazioni e spuntini.

Ingredienti (14 biscotti)

4 banane medie mature

medie mature 500 g di avena (cereali avena)

Preparazione: schiacciate le banane in una ciotola, versate poco a poco l’avena, mescolare energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e alla vista cremoso. Inumidite le mani per evitare che il composto si attacchi durante la creazione delle palline. Componete 14 palline, teglia, carta forno, disponetele e, una volta adagiate su teglia, appiattite ogni pallina a ‘mo pizzetta. In forno per 5 minuti a 180°

Queste sono soltanto 5 ricette delle tante preparazioni lampo che si possono realizzare con soli due ingredienti, mini ricette capaci di appagare il nostro palato, impreziosire il nostro menù settimanale e farci spendere meno tempo e soldi. Continuate a seguire la nostra sezione ricette per altre di queste ricette sbrigative e nutrienti e tante altre novità.

Di Denis Carito