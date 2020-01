GF Vip | Aristide Malnati nelle scorse ore ha confidato a Paolo Ciavarro di provare un’attrazione verso le donne ma anche verso gli uomini

Al Grande Fratello Vip è tempo di confessioni! I concorrenti iniziano pian piano a mostrarsi al pubblico del piccolo del schermo, raccontando il loro vissuto e le loro esperienze di vite.

Uno tra questi, l’archeologo Aristide, collega dall’università di Alfonso Signorini. Aristide Malnati ha fatto coming out al GF Vip.

L’intellettuale ha ammesso di aver avuto relazioni con persone di entrambi i sessi e di aver provato attrazione fisica per le donne, ma mentale per gli uomini.

Il coming out di Aristide è avvenuto qualche ora fa nella casa più spiata d’Italia, quando l’archeologo si confidava con Paolo Ciavarro.

Aristide Malnati fa coming out al GF Vip

Nelle scorse ore Aristide Malnati ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, mentre parlava di amore e relazioni con Paolo Ciavarro, che tra l’altro sembra avere un interesse corrisposto per Clizia Incorvaia.

L’archeologo, nelle scorse ore, ha ammesso di avere avuto delle relazioni sia con gli uomini che con le donne, ammettendo anche che in questo periodo non è preso da nessuna persona in particolare.

“In questo momento non ho un interesse per nessuno” ha confidato Aristide Malnati. “Le attrazioni di tipo carnale, devo ammettere di averle sempre avute con le donne, invece” ha proseguito l’intellettuale nella sua confessione a Paolo Ciavarro al GF Vip.

“Quelle sentimentali li ho provate soltanto con gli uomini. Spesso miei coetanei o persone più mature” ha concluso.

Il coming out di Aristide Malnati al Grande Fratello Vip, come prevedibile, sta già facendo parlare e non in negativo. In molti hanno apprezzato la scelta dell’archeologo di parlarne della sua sessualità in maniera così limpida e semplice, così come dovrebbe essere.

Intanto, nelle scorse ore, non si fa altro che parlare di un altro episodio avvenuto nella casa. Salvo Veneziano ha fatto durissime affermazioni nei confronti di Elisa De Pancis, tanto che il pubblico chiede che venga espulso.