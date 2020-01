GF Vip | Miriana Trevisan difende Serena Enardu: “Non accanitevi!”

GF Vip | Miriana Trevisan è tornata a parlare di Serena Enardu, commentando il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per provare a riconquistare il cuore del cantante Pago

Miriana Trevisan, come ben noto, è l’ex moglie di Pago del GF Vip.

La showgirl è stata recentemente intervistata dal settimanale Chi, dove è tornata a parlare del cantante sardo e della sua ex compagna Serena Enardu.

Serena è stata “ospite” della casa più spiata d’Italia, nella speranza di riconquistare l’arista sardo. Purtroppo però il pubblico ha deciso di far vivere al concorrente quest’avventura da solo e Miriana Trevisan, ex di Pago, ha commentato il tutto.

“Deve lasciargli i suoi spazi” ha esordito la showgirl sulla presenza di Serena Enardu al GF Vip. “Però bisogna smetterla di accanirsi contro di lei” ha continuato la showgirl.

“Non sta passando un periodo facile, starà sicuramente soffrendo anche lei di tutta questa situazione”.

La showgirl Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, è tornata a parlare di Serena Enardu.

Se pensate che tra le due siano volate frecciatine velenose, beh vi sbagliate di grosso. L’ex ragazza di Non è la Rai ha chiesto di non accanirsi nei confronti di Serena, visto che non sta passando un periodo felice a causa della sua separazione dal cantante.

Anche se, ha chiarito che lei non si sarebbe comportata come ha fatto lei al Grande Fratello Vip.

“Pacifico ha bisogno dei suoi spazi” ha specificato Miriana. “Ed ha bisogno di fare questo nuovo viaggio da solo, con se stesso”.

Miriana Trevisan ha anche chiarito il motivo per cui lei e Serena Enardu non si sono mai incontrate in sette anni, dichiarazione che qualche tempo fa creò non poco scalpore.

“Non ci siamo mai incontrate per volere di Pacifico” ha spiegato la Trevisan, mettendo a tacere tutti i gossip che le vedrebbero contro.

Di recente, però, sul piccolo schermo l’ex di Pago del Grande Fratello Vip è stata la protagonista di un nuovo scontro con Giovanni Conversano, che ha svelato nuovi retroscena sulla sua relazione con la Enardu, ma non solo.

L’ex tronista ha lanciato anche un appello a Serena ed Elga Enardu. Cosa ha chiesto l’ex tronista di Uomini e Donne? Ha chiesto alle due un confronto in tv.