GF Vip | Elisa De Panicis e Salvo Veneziano si sono incontrati per la prima volta dopo le frasi sessiste che hanno causato la squalifica del concorrente

Durante la diretta di questa sera Elisa De Panicis ha incontrato per la prima volta Salvo Veneziano, dopo la sua squalifica.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini si è scusato con la ragazza e con il pubblico da casa che ha guardato la triste scena andata in onda sul piccolo schermo degli italiani.

Elisa De Panicis ha pianto al GF Vip mentre ascoltava per la prima volte le forti parole utilizzate da Salvo. “Avevi fatto tutto un discorso sulla fedeltà” ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “E poi mi dici tutte quelle cose alle spalle?” ha concluso la ragazza.

Elisa De Panicis gela Salvo al GF Vip: “Mio padre guardava”

La concorrente Elisa De Panicis ha incontrato Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip.

La ragazza ha gelato l’ex concorrente, ricordandogli che le frasi dette sul suo conto, oltre ad essere di pessimo gusto, sono state ascoltate da tutta Italia.

Salvo si è detto ferito dalla squalifica, ma non ha pensato che le sue parole hanno avuto anche un peso nel mondo esterno.

“Mio padre è un uomo maturo, anziano” ha esordito Elisa De Panicis. “E tu hai detto quelle cose su di me. Come si deve sentire lui?” ha proseguito la ragazza. “Si era così tanto da raccomandato con me e succede tutto questo!” ha concluso la De Panicis, di fronte ad un incredulo Salvo Veneziano al GF Vip, che non faceva altro che ripetere che lui si era semplicemente limitato a scherzare e nulla di più.

Ma evidentemente, lo “scherzo” non è stato percepito da nessuno visto che le sue bruttissime frasi hanno comportato anche numerose minacce verso la sua famiglia.

In particolar modo verso sua moglie e sua figlia che stanno soffrendo, forse più di tutti, di fronte a questa situazione. Il confronto tra Elisa e Salvo al Grande Fratello Vip non è forse andato come sperato.