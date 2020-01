Elisa De Panicis smaschera Andrea Denver svelando il piano che sta portando avanti nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Elisa De Panicis continua ad animare la casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer che, con i suoi outfit, attira le attenzioni degli uomini della casa, nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto, si è scagliata contro Andrea Denver svelando il piano che il modello starebbe portando avanti all’interno della casa.

Elisa De Panicis contro Andrea Denver al Grande Fratello Vip 2020: “fa il cagnolino con Rita Rusic perchè lei è un pezzo grosso. Ha un piano scritto”

Elisa De Panicis è risentita nei confronti di Andrea Denver con cui ha avuto un flirt durato circa un anno e mezzo. I due non hanno mai definito il loro rapporto. Ritrovandosi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’influencer non nasconde il proprio malumore nei confronti di Denver che, stando a quello che ha raccontato Elisa a Paola Di Benedetto, avrebbe un piano scritto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Lui non mi ha trattata come meritavo. Non mi ha rispettata. Adesso è carino perché ci sono le telecamere. Ma poi lui va a convenienza, lui adesso fa il cagnolino della Rita Rusic perché lei è un pezzo grosso. Io non è che lo conosco e basta, ci siamo proprio frequentati e lui l’ha nascosto anche alla produzione.

Prima di entrare al GF mi ha detto ‘a me piacerebbe che Ivan diventasse il mio migliore amico e che io e te ci fidanzassimo’. bitchyf. Ti giuro mi ha detto così, tipo piano scritto. Un piano creato da lui” – ha confessato Elisa che, alla domanda di Paola se fosse sicura di quello che sta dicendo, ha risposto – “Sono sicura di quello che dico, non me le invento le cose”.

Elisa che ha avuto anche uno scontro con Antonella Elia, poi, ha rincarato la dose: “Ha le strategie, vuole che io nomini Fabio. Mi ha detto più volte che dobbiamo votare per lui. Ma ti pare? Questa è casa mia, tu sei venuto qui e vuoi dirmi chi votare e cosa fare?”.

Come reagirà Andrea Denver quando scoprirà tutto?