Allarme bomba a La Repubblica | Evacuato il palazzo

Ultim’ora: allarme bomba a Roma presso la sede del quotidiano La Repubblica. Evacuato il palazzo. Artificieri all’opera, si attendono sviluppi.

Allarme bomba a Roma presso la sede del quotidiano La Repubblica che, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, annuncia l’evacuazione del palazzo. Tutti coloro che lavorano per il quotidiano hanno lasciato la sede riversandosi in strada per permettere agli artificieri di lavorare.

Allarme bomba presso la sede della Repubblica: artificieri all’opera

“Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”: è questo il tweet con cui il quotidiano ha annunciato ciò che sta accadendo a Roma.

Da Twitter arrivano aggiornamenti. Un utente riferisce che, al momento, gli artificieri sono a lavoro per verificare la presenza o meno della bomba. “Allarme bomba a Repubblica. Siamo tutti in strada. Sirene, carabinieri, artificieri. Insomma, fa un certo effetto”, scrive un utente che allega anche alcune foto dell’attuale situazione all’esterno del palazzo del quotidiano.

Secondo quanto riporta l’AdnKronos, a lanciare l’allarme sarebbe stata una telefonata anonima. Per evitare inutili rischi, il palazzo sarebbe stato immediatamente evacuato. Per il momento non si hanno altre informazioni sulla situazione all’interno del palazzo evacuato. Si attendono aggiornamenti dai profili social del quotidiano.

🔴🔴 Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati — la Repubblica (@repubblica) January 15, 2020