Antonella Elia vs Elisa De Panicis | “Por*ostar”. “Alla tua età il perizoma?”

Volano stracci nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis: “abbiamo una por*ostar”. “Il perizoma alla tua età?”.

Duro scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis, due delle protagoniste indiscusse della prima settimana del reality. Tra le due sono volati stracci pesantissimi che hanno creato una frattura nel loro rapporto. Tutto è nato da un commento fatto dalla Elia sulla De Panicis durante il TG del Grande Fratello in cui Michele Cucuzza racconta ciò che accade all’interno della casa.

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia: “Elisa De Panicis por*ostar”. Lei replica: “alla tua età non si porta il perizoma, ma le mutande”

Elisa De Panicis e Antonella Elia non le mandano a dire. Schiette e senza peli sulla lingua hanno dato vita ad un botta e risposta senza esclusioni di colpi. Interpellata da Cucuzza durante il tv del Gf, la Elia, parlando di Elisa De Panicis ha detto:

“Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine, abbiamo una pornostar. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono, tutti si nascondono e si coprono le parti basse. […] Io sono gelosissima. Ormai per me son ricordi antichi. Non resta che lo sfacelo”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Parlando, poi, con Rita Rusic, dopo aver scoperto del flirt tra Elisa De Panicis e Andrea Denver, la Elia ha aggiunto: “Quindi Denver (Andrea, ndr) stava con Elisa? E anche Ivan (Gonzalez, ndr)? Cioè, Elisa la dà a tutti! Cioè, due in Casa… in Casa non son tanti!”.

Le parole della Elia che, in casa, si è lasciata andare ad uno sfogo sul figlio mai arrivato, non sono piaciute ad Elia che è passata al contrattacco: “Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”.

Paola Di Benedetto, spiazzata, ha fatto notare alla De Panicis la pesantezza delle parole usate. “Ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una p**no star! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi“, si è poi giustificata Elisa.