Elisa De Panicis entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e ad Adriana Volpe e Paolo Ciavarro confessa di aver avuto una storia, durata un anno e mezzo, con Andrea Denver che, invece, in diretta, ha spiegato di avere solo un rapporto d’amicizia con lei.

Messe da parte le emozioni della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 animata dal confronto tra Serena Enardu e Pago che ha rifiutato il bacio della ex e dalla resa dei conti tra Licia Nunez e Imma Battaglia, Elisa De Panicis si è ritrovata in salotto con Adriana Volpe e Paolo Ciavarro a cui ha confessato di essersi sentita ferita dalle dichiarazioni di Andrea Denver.

Il modello, infatti, ha confessato che tra lui e la Panicis non c’è mai stato niente. “E’ solo un’amica”, ha detto Andrea Denver facendo infuariare la De Panicis che, alla Volpe e a Ciavarro ha spiegato di aver avuto con lui una frequentazione durata tra alti e bassi un anno e mezzo.

Consapevole di ritrovarselo in casa, Elisa che ha lasciato una persona a casa, ha raccontato tutto al ragazzo che sta frequentando per non avere brutte sorprese. Cosa succederà, ora, tra Elisa ed Andrea Denver?

I due saranno costretti a convivere trascorrendo insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Useranno il tempo per confrontarsi? Tra i due si riaccenderà la fiamma dell’amore o verranno a galle ripicche e malumori? L’avventura di Elisa nella casa è iniziata da meno di ventiquattro ore ma già promette di regalare sorprese al pubblico (cliccate qui per vedere il video).