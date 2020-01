Astrologia: le donne sono attratte dal fascino di questi 4 segni zodiacali

Gli astri rivelano quali sono i 4 segni zodiacali maschili che seducono maggiormente le donne e perchè le attirano

La seduzione è l’insieme di comportamenti che un individuo può adottare per compiacere un altro. Sorrisi smaliante, senso dell’umorismo, fiducia in se stessi, gli uomini sviluppano inconsciamente questi tratti caratteriali per attrarre le donne. Ma è interessante notare che ogni uomo ha un fascino particolare che lo definisce e lo differenzia dagli altri.

Ti potrebbe interessare anche >>>Amore o attrazione? 5 segnali ti faranno capire la differenza

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Scopri i 4 segni dello zodiaco che attirano maggiormente le donne

Romantici, divertenti o loquaci, alcuni uomini riescono a rubare il cuore di ogni donna. Ecco quali sono questi segni zodiacali che seducono:

Cancro

Governato dalla Luna, questo segno ha come elemento l’Acqua. Quest’ultimo rende il nativo del Cancro un sentimentale e un romantico. L’uomo Cancro è un uomo capace di dedicarsi completamente alla sua amata, creando così una relazione molto stretta. La sua empatia, gentilezza e capacità di ascolto lo rendono un amante eccellente, pronto a consigliare e consolare; un lato morbido che ha un piccolo effetto sulle donne. Tuttavia, la sua tendenza a creare una bolla protettiva e completamente disconnessa dal mondo esterno a volte può soffocare. Inoltre, l’uomo Cancro è un uomo molto possessivo. È quindi essenziale quando si è in una relazione con il cancro stabilire limiti e sapere come far respirare il proprio partner.

Leone

Governato dal sole, questo segno ha il fuoco come elemento. Inevitabile, l’uomo leone ha una passione e una generosità che non dispiacciono al genere femminile. Con fiducia e facilità sconcertante, l’uomo leone brilla costantemente.

Il nativo di questo segno non esita a prendere le cose in mano. In una discussione o in una coppia, domina sempre il Leone. Un dominio che non è privo di legittimità, perché il Leone è estremamente esigente verso se stesso e gli altri. Ha un ego che lo spinge ad essere sempre il migliore. E questa volontà è tale che il Leone non lesina gli sforzi per diventarlo. E quando raggiunge uno stato soddisfacente, non esita a farlo sapere a tutti. Un comportamento assolutamente ammirevole, che seduce più di una donna.

Gemelli

Governato da Mercurio, questo segno ha come elemento l’Aria. Il nativo di questo segno ama parlare. La sua intelligenza e la sua curiosità conferiscono ai Gemelli uno spirito vivace, che gli consente di essere sempre interessante durante una conversazione. L’uomo dei Gemelli seduce quindi parlando e facendo ridere la gente. Un processo in cui prova grande piacere, che conferisce ulteriore dimensione al suo fascino. Tuttavia, dovresti sapere che la sua libertà ha un grande valore ai suoi occhi. Quindi l’uomo dei Gemelli fa fatica a impegnarsi in una relazione. Ancora di più, la sua tendenza ad essere superficiale lo incoraggia a fuggire non appena inizia a provare sentimenti profondi nei confronti di qualcuno.

Scorpione

Questo segno ha l’acqua come elemento. L’uomo Scorpione è sicuramente uno dei segni più attraenti dello zodiaco. Ha un’intensità difficile da descrivere. L’aura misteriosa che lo circonda e che intriga il genere femminile. La sua passione, che non esita ad esprimere, lo rende totalmente irresistibile. L’uomo Scorpione ha anche un istinto che non lo inganna mai. Se a una donna piace, il segno nativo lo noterà e non esiterà a farsi avanti.

Dovresti anche sapere che anche se cerca di nasconderlo, è molto romantico in privato. Tutti questi tratti rendono l’uomo Scorpione un uomo molto impegnato nelle sue relazioni. Questo è il segno con cui avrai il legame più intenso dello zodiaco.

Ti potrebbe interessare anche >>>Astrologia: i segni zodiacali che in coppia sono i migliori genitori