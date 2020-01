GF Vip | Taylor Mega si appella ad Alfonso Signorini: “Almeno tu!”

GF Vip | Taylor Mega dopo la messa in onda del reality show ha replicato alla frecciatina di Antonella Elia in diretta e ha punzecchiato il padrone di casa Alfonso Signorini

Taylor Mega, che non ha mai avuto peli sulla lingua, non poteva non replicare alla frecciatina lanciata nelle scorse ore da Antonella Elia al GF Vip, ma non solo.

La bionda influencer si è anche appellata ad Alfonso Signorini che ieri non ha fatto altro che sbagliare il suo cognome. “Alfonso, almeno tu!” ha esordito Taylor Mega. “Mi chiamo Mega non Megan!” ha concluso l’ex fidanzata di Flavio Briatore.

Senza risparmiarsi, come anticipato, nemmeno nei confronti della Elia che ieri l’ha definita una ragazza stupida.

Leggi anche:

Taylor Mega sgrida Antonella Elia a Live: “Non parlare della famiglia”

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Taylor Mega dopo il GF Vip: la frecciata ad Antonella Elia

Antonella Elia, durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di poter vedere le prese in giro di Taylor Mega, che ha aspramente commentato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

“La poverina, perché è soltanto una poverina” ha esordito la showgirl. “Per una volta nella sua vita ha avuto ragione: ho fatto l’ingresso che meritavo e l’ho fatto divertendomi” ha concluso.

Taylor Mega, oltre a punzecchiare Alfonso Signorini ricordandogli il suo esatto cognome, ha replicato ad Antonella Elia al GF Vip.

“Ci tenevo a ricordarvi” ha esordito Taylor sul suo profilo Instagram. “Che in tv io non ho mai insultato nessuno” ha proseguito. “Il motivo è piuttosto semplice: i miei genitori mi hanno dato un’educazione” ha chiarito subito dopo. “Cosa che purtroppo molti personaggini non hanno mai ricevuto in vita loro” ha concluso Taylor Mega contro Antonella Elia.

Dopo lo sfogo della bionda influencer, il pubblico da casa non aspetta altro che un confronto tra le due all’interno del Grande Fratello Vip.

E, qualora dovesse realmente accadere, ne vedremo delle belle. Antonella è una dei personaggi di spicco di quest’edizione, che tanto sta facendo parlare anche a causa delle sue dure affermazioni contro Chiara Ferragni e Fedez.