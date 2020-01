Chiara Ferragni | Antonella Elia tuona: “Usa suo figlio per fare like”

Chiara Ferragni e Fedez sono stati accusati da Antonella Elia al Grande Fratello Vip di usare il piccolo Leone per ottenere una maggiore visibilità sui social

Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha accusato l’influencer di esporre fin troppo suo figlio, il piccolo Leone Lucia, soltanto per avere un numero maggiore di like su Instagram, ma non solo.

La showgirl ha definito i Ferragnez due persone altamente patetiche.

Chiara Ferragni, che qualche ora fa ha scritto un post che ha commosso i fan, ha ricevuto dure accuse da Antonella Elia al GF Vip.

Antonella ha accusato Chiara Ferragni e Fedez di utilizzare il piccolo Leone Lucia per ottenere una maggiore visibilità sui social, ma non solo.

La concorrente di Alfonso Signorini ha definito la coppia come patetica in quanto il loro lavoro non può essere considerato serio in quanto si concentra esclusivamente sul web, ma non è finita qui.

“Sono ridicoli” ha esordito Antonella Elia. “Hanno caricato un video dove praticano la pole dance, ma quella è una cosa seria!” ha proseguito l’acerrima nemica di Taylor Mega. “E loro l’hanno sfruttata per avere i like” ha concluso.

Forti accuse quelle della showgirl, che ha anche messo in dubbio la credibilità di Pechino Express, a cui Chiara e Fedez non hanno ancora risposto.

Anche se, come ormai noto, i Ferragnez non di rado amano replicare ai propri haters o ai furiosi commenti sul web. Storico, ormai, è la loro discussione con Daniela Martani che è proseguita perfino in tribunale. Accadrà lo stesso anche con la concorrente di Alfonso Signorini?

Staremo a vedere. Intanto Antonella Elia sembra promettere un Grande Fratello Vip degno di nota visto che in meno di 48 ore ha già criticato numerosi personaggi del piccolo schermo.