GF Vip | Antonella Elia ha spiazzato i telespettatori affermando che Pechino Express non è così difficile come lo si vede sul piccolo schermo degli italiani

Al GF Vip Antonella Elia sta decisamente rubando la scena a tutti gli altri concorrenti.

L’ex ragazza di Non è la Rai, tra una confessione e l’altra con i suoi compagni di viaggio, ha raccontando della sua esperienza a Pechino Express.

Antonella ha ammesso che la trasmissione di successo di Rai 2 non è così difficile come appare sul piccolo schermo perché il cast della trasmissione spesso e volentieri dorme comodamente in albergo e non è alla costante ricerca di un alloggio o del cibo per sfamarsi.

GF Vip: Antonella Elia si scaglia contro Pechino Express

ra una tappa e l’altra del programma, il cast è solito riposare in albergo e non cerca riparo nelle abitazioni dei cittadini dei luoghi prescelti dal gioco.

Non è così dura, ha rivelato Antonella Elia del Grande Fratello Vip, nemmeno la ricerca del cibo. In quanto in albergo possono ordinare tranquillamente ciò che preferiscono. In molti, dopo le dichiarazioni della showgirl, hanno messo in dubbio la credibilità di Pechino Express.

Anche se la produzione dell’adventure game di Rai 2, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte agli scomodi retroscena rivelati da Antonella Elia.

Intanto, tra poche ore andrà in onda la seconda diretta del Grande Fratello Vip e si preannuncia una puntata con i fiocchi. Stasera si parlerà non solo della probabile espulsione di Fabio Testi al GF Vip, ma anche del cantante Pago.

Questa sera, infatti, sapremo se a Serena Enardu sarà data la possibile di confrontarsi con il suo ex fidanzato. Di recente, tra l’altro, Alfonso Signorini ha chiarito il motivo per cui Serena ha chiesto soltanto ora il confronto con Pago.