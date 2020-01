Fabio Testi espulso dal Grande Fratello Vip? Un video lo incastra

Fabio Testi sarà espulso dalla casa del Grande Fratello Vip? Una battuta pronunciata in diretta ha fatto infuriare il pubblico di Alfonso Signorini

Fabio Testi è entrato nella casa più spiata d’Italia da nemmeno 24 ore e il pubblico chiede già che l’attore venga espulso dal Grande Fratello Vip. Il motivo?

Ieri, quando Fabio ha raggiunto gli storici concorrenti del reality show di canale 5 nel privè a loro dedicato, ha fatto una triste battuta sulle concorrenti donne di Alfonso Signorini. Cosa ha detto?

Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Pugliese e Sergio Volpini gli hanno chiesto come mai le sue colleghe lo avessero votato per farlo uscire dal GF Vip. La risposta di Fabio Testi ha gelato tutti: “avevano paura che le violentassi”.

Fabio Testi espulso dal GF Vip? Lo scivolone in diretta

Dopo la battuta di ieri il pubblico si chiede se Fabio Testi sarà espulso dal GF Vip. Il pubblico da casa, e del web, non ha apprezzato lo scivolone fatto durante la diretta di ieri e a gran voce inizia già a chiedere provvedimenti ad Alfonso Signorini.

C’è da specificare che il tutto è avvenuto sì in diretta, ma anche comprensibile che al padrone di casa sia sfuggita la frase dell’attore vista la frenesia della diretta.

Anche se in rete non è difficile trovare il video che incastra Fabio Testi. D’altronde è comprensibile la rabbia degli utenti che in un periodo così difficile per la lotta contro la violenza sulle donne vedono passare in tv la battuta infelice del concorrente del Grande Fratello Vip.

Sicuramente Alfonso Signorini durante la diretta di domani sera farà luce sull’intera faccenda, altrimenti il pubblico è pronto ancora una volta a protestare sul web.

