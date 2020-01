Serena Enardu è stata categoricamente bocciata dal web per aver chiesto un confronto con Pago al Grande Fratello Vip. Giovanni Conversano, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, si è definito contento di sapere che il pubblico sta conoscendo la “vera” Serena

La scelta di Serena Enardu di chiedere pubblicamente un confronto con Pago al GF Vip non è stata apprezzata dal pubblico.

In molti hanno accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di approfittarsi della visibilità di cui l’artista sardo sta godendo in questo momento.

Ovviamente non poteva non mancare il commento del suo ex fidanzato Giovanni Conversano. Giovanni Conversano a Pomeriggio 5 si è detto contento che il pubblico stia capendo, secondo lui, chi è la vera Serena.

Serena Enardu stroncata al GF Vip. Parla Conversano

Dopo l’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip, non sono mancate le critiche.

Il pubblico, ma anche i personaggi del piccolo schermo come Karina Cascella che ha definito una pazzia la richiesta di Serena, non ha apprezzato questa richiesta, iniziando a dubitare della buona fede dell’ex protagonista di Temptation Island Vip.

Giovanni Conversano, che oggi è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dopo aver preso in giro Serena al GF Vip, ha dichiarato di essere totalmente dalla parte di Pago e di essere contento che il pubblico stia capendo com’è fatta realmente la Enardu.

“Nel corso di questi anni” ha esordito Giovanni Conversano a Pomeriggio 5. “Non ha fatto altro che descrivermi come un mostro, ma sono contento stia uscendo per quella che è davvero” ha concluso Giovanni Conversano contro Serena Enardu.

Da Barbara d’Urso, come sul web, nessuno si è dimostrato essere dalla parte dell’ex fidanzata di Pago, tutt’altro.

In molti sono convinti che lei non abbia nessuna intenzione di tornare con lui e trovando ingiusto il voler chiarire in questo momento in quanto potrebbe turbare, o peggio rovinare, la sua permanenza all’interno del Grande Fratello Vip.

Molto probabilmente il pubblico non permetterà a Serena di entrare nella casa.