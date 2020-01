Desiderate i capelli profumati? Seguite i nostri consigli con i rimedi naturali da preparare in modo facile e veloce a casa.

Quante volte vi è capitato di avere i capelli che hanno un odore sgradevole? Questo potrebbe dipendere dall’eccesso di grasso e all’inquinamento atmosferico, non solo anche dall’eccesso di sebo, leggi per saperne qualcosa in più.

Si possono profumare i capelli seguendo dei rimedi naturali, così da avere una chioma non solo in ordine, ma che emana una fragranza gradevole.

Esistono in commercio prodotti specifici per questo problema, potete utilizzare degli ingredienti naturali che potete acquistare in erboristeria oppure preparare a casa.

Scopri come profumare i capelli in modo naturale seguendo alcuni rimedi.

Capelli profumati: utilizzate una base acquosa

Volete preparare una lozione fai da te utilizzare al momento opportuno per profumare i vostri capelli?

Quando preparate la lozione liquida ed omogenea, trasferitela in una bottiglina con un tappo a spray, vaporizzate sui capelli. Potete optare una lozione fai da te a base acquosa per non appesantire i capelli, ecco in che modo.

1- Profumo all’aloe vera

L’aloe vera è un ingrediente prezioso per le sue molteplici proprietà cosmetiche, ecco quali ingredienti occorrono:

acqua demineralizzata

gel di aloe vera

goccia della vostra essenza preferita

bottiglina con spray o flacone con spray

conservante naturale come la glicerina.

Adesso mescolate il conservante con la goccia di essenza in un un contenitore, poi aggiungete un cucchiaio di gel di aloe vera, e l’acqua demineralizzata.

Profumo per capelli con una base oleosa

In alternativa al profumo per capelli con base liquida, utilizzate uno con una base oleosa, come l’olio di jojoba.

E’ un ingrediente perfetto per la vostra chioma che vi donerà una profumazione e idratazione allo stesso tempo.

Ecco cosa vi occorre:

olio di jojoba

essenza profumata

flaconcino non trasparente: perchè la luce potrebbe alterare la consistenza dell’olio

Adesso nel flacone, versate l’olio di jojoba, poi aggiungete qualche goccia della vostra essenza preferita, agitate bene e lasciate riposare il tutto. Il profumo è pronto, basta versare qualche goccia sulle mani e la passate delicatamente sulla lunghezza dei capelli. Fate attenzione a non metterne troppo perchè potrete appesantire i capelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Olio di jojoba un vero elisir di bellezza per i capelli e la pelle

In alternativa all’olio di jojoba potete utilizzare l’olio di riso o l’olio di germe di grano, che sono un elisir per i vostri capelli, in quanto sono profumati e ricchi di vitamine. La scelta dipende molto dal profumo che preferite. Ecco altri oli da poter utilizzare:

lavanda

fiori d’arancio

mente piperita

rosmarino.

Ecco un altro profumo a base oleosa da preparare in modo facile e veloce:

un pò di olio di palma

15 gocce di olio essenziale di gelsomino

flaconcino con spray

In una ciotolina mettete l’olio di palma e le gocce di olio essenziale, mescolate bene, poi mettete il composto ottenuto all’interno di uno spruzzino e vaporizzatelo su tutta la testa, lasciate agire per 15 minuti.

Avvolgete intorno al capo della pellicola per alimenti, oppure mettete la cuffia per doccia in testa, poi rimuovete il tutto, noterete che i capelli saranno più lucenti e profumati per tutta la giornata.

Non eccedete con l’olio di palma perchè è abbastanza grasso.

Acque floreali

Potete anche provare le acque floreali, prodotti che trovate in commercio a base acquosa, che si ottengono dalla distillazione delle piante nel processo di estrazione degli oli essenziali come gli idrolati e le acqua profumate. Questi conservano una parte dell’aroma e delle proprietà.

Ecco alcune acque distillate:

Acqua di fiori d’arancio : caratterizzate dall’aroma particolare, inoltre possiede proprietà rilassanti. Utile soprattutto in caso di sebo, perchè va a regolare la secrezione sebacea del cuoio capelluto.

: caratterizzate dall’aroma particolare, inoltre possiede proprietà rilassanti. Utile soprattutto in caso di sebo, perchè va a regolare la secrezione sebacea del cuoio capelluto. Acqua di rosmarino : il rosmarino è un’erba aromatica molto utilizzata sia per la bellezza che per la salute dei capelli. Inoltre va a migliorare la circolazione, previene la caduta e regola i problemi del cuoio capelluto. L’acqua di rosmarino possiede proprietà pulenti e rinfrescanti.

: il rosmarino è un’erba aromatica molto utilizzata sia per la bellezza che per la salute dei capelli. Inoltre va a migliorare la circolazione, previene la caduta e regola i problemi del cuoio capelluto. L’acqua di rosmarino possiede proprietà pulenti e rinfrescanti. Acqua di menta piperita : perfetto nella stagione estiva, in quanto va a rinfrescare il cuoio capelluto che suda facilmente. Utile per le donne che hanno problemi di forfora.

: perfetto nella stagione estiva, in quanto va a rinfrescare il cuoio capelluto che suda facilmente. Utile per le donne che hanno problemi di forfora. Acqua di rose: è l’acqua floreale per eccellenza, che viene largamente utilizzata in India, ma ritrova grande successo anche nella cultura occidentale.E’ un profumo delicato e molto femminile, inoltre ha proprietà:

è l’acqua floreale per eccellenza, che viene largamente utilizzata in India, ma ritrova grande successo anche nella cultura occidentale.E’ un profumo delicato e molto femminile, inoltre ha proprietà: equilibranti

rigeneranti

antiossidanti

Quando li acquistate, accertatevi che siano un prodotto puro e di qualità.