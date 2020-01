Serena Enardu chiede di vedere Pago al GF Vip: la reazione di Conversano

Serena Enardu ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter avere un confronto con Pago al Grande Fratello Vip. La reazione del suo ex fidanzato Giovanni Conversano non è tardata ad arrivare

Serena Enardu è stata l’ospite a sorpresa di questa prima puntata del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha chiesto al suo pubblico di decidere se dare o meno l’opportunità di far incontrare all’ex tronista di Uomini e Donne il suo ex fidanzato Pago in modo da poter chiarire, si spera, ogni dissapore creatosi durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip.

I commenti sul web sulla scelta di Serena di approdare in tv non sono di certo mancati, soprattutto quello del suo ex fidanzato Giovanni Conversano.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Salvo ricorda Pietro Taricone: “Lo dedico a lui!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena Enardu e Pago al GF Vip: la reazione di Conversano

Serena Enardu è in attesa di sapere il verdetto del pubblico in merito alla sua richiesta di voler incontrare Pago al GF Vip 2020, nel frattempo però numerose personalità sul web hanno commentato quanto accaduto in diretta tv.

Primo tra tutti Giovanni Conversano, ex di Serena Enardu. Giovanni non si è mai risparmiato, commentando anche il percorso della sua ex fidanzata a Temptation Island Vip.

Anche questa volta non ci è andato leggero sulla permanenza di Serena Enardu e Pago al GF Vip. Cosa ha detto?

Giovanni Conversano ha commentato il tutto con una sonora risata a suon di emoticon, ma non solo. Ha anche fatto un “augurio” alla sua ex fidanzata, sul risultato del televoto del pubblico del Grande Fratello Vip.

“Comunque vada” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Sarà un cesso!” ha aggiunto.

Giovanni non è il solo a non credere nelle parole della Enardu. Anche Deianira Marzano ha più volte insinuato che Serena stia sfruttando la situazione a suo favore per avere una maggiore visibilità.

Una prima puntata ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto Alfonso Signorini emozionato durante la diretta